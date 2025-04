Letzter Versuch? ManCity hat Wirtz-Angebot vorbereitet

IMAGO/RHR-FOTO

Florian Wirtz wird nicht nur vom FC Bayern umworben

Englands Spitzenklub Manchester City hat den Kampf um Bayer Leverkusens Florian Wirtz angeblich noch nicht aufgegeben. Pep Guardiola und Co. haben einem Medienbericht zufolge ein finales Angebot für den deutschen Ausnahmefußballer vorbereitet und versuchen damit, den FC Bayern auszustechen.

Die sportliche Zukunft von Florian Wirtz ist und bleibt ein heiß diskutiertes Thema. Zum einen, weil Bayer Leverkusen noch auf einen Verbleib des 21-Jährigen hofft. Zum anderen, weil sich der FC Bayern schwer ins Zeug legt, um das Ausnahmetalent schon im Sommer 2025 nach München zu lotsen. Darüber hinaus gibt es mit Manchester City noch einen dritten Klub, der im Poker um den deutschen Nationalspieler noch nicht aufgegeben hat.

Von der Beharrlichkeit des englischen Serienmeisters berichtete in den vergangenen Tagen der "Mirror". Dort war die Rede von einem finalen Angebot, das Pep Guardiola und Co. dem Wirtz-Lager und Bayer Leverkusen vorlegen wollen. Die Offerte kann sich durchaus sehen lassen.

Wirtz-Zukunft: FC Bayern, Bayer oder doch ManCity?

Vorbereitet ist dem Bericht zufolge eine Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Pfund (ca. 117 Mio. Euro). Dazu steht angeblich eine "astronomisch" lange Laufzeit im Raum. Wie viele Jahre genau damit gemeint sind, ist jedoch nicht bekannt. Im Fall von Erling Haaland hatte der Klub vor wenigen Wochen jedoch einen Kontrakt über neun Jahre vorgelegt. Möglich, dass dies bei Wirtz auch der Fall sein könnte.

Wie gut die Chancen den englischen Klubs auf Wirtz wirklich stehen, ist indes unklar. Erst Ende März hieß es in spanischen Medien noch, der Deutsche habe Pep Guardiola und Co. eine Absage erteilt und wolle seine Karriere auf jeden Fall in der Bundesliga fortsetzen. Dabei blieb jedoch offen, ob der FC Bayern oder doch Bayer Leverkusen sein Arbeitgeber über den Sommer 2025 hinaus sein wird.