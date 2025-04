Gespräche mit HSV-Stars "auf der Zielgeraden"

IMAGO/Jan Huebner

Jean-Luc Dompé war in Nürnberg der große Matchwinner für den HSV

Noch immer ist beim Hamburger SV die Zukunftsfrage bei gleich zwei wichtigen Leistungsträgern über den Sommer hinaus ungewiss. Die Tendenzen, wie es sowohl bei Stürmer Davie Selke als auch bei Topscorer Jean-Luc Dompé nach der laufenden Spielzeit weitergehen könnte, werden aber immer klarer.

Nach derzeitigem Stand kann der HSV nach sieben ellenlangen Jahren Zweitklassigkeit wohl endlich wieder konkret für eine Spielzeit in der Fußball-Bundesliga planen. Nach 28 Spieltagen rangiert der Hamburger SV mit sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz ganz oben in der Tabelle, spielt seit Wochen den konstantesten Fußball in der 2. Bundesliga.

Kehren die Rothosen endlich in das deutsche Oberhaus zurück, wird wohl auch in vielen Personalfragen endlich Klarheit herrschen. Laut "Bild"-Informationen haben die beiden Stammkräfte Davie Selke (ragt mit 17 Saisontoren heraus) und Jean-Luc Dompé (Topscorer des HSV mit acht Toren und zehn Assists) allerbeste Chancen, einen neuen Vertrag beim HSV zu erhalten.

Beide Offensivspieler hatten zuletzt bereits mehrfach signalisiert, gerne in der Hansestadt bleiben zu wollen. Bei Selke ging es in den Vertragsverhandlungen zuletzt vor allem noch über die Dauer eines möglichen neuen Arbeitspapieres.

HSV: Polzin würde gerne mit Dompé und Selke weiterarbeiten

Nach Informationen der Boulevard-Zeitung befinden sich die Gespräche mit beiden HSV-Stars mittlerweile "auf der Zielgeraden". Selke (fehlte zuletzt mit Rückenproblemen) und Dompé waren in der laufenden Saison zu den wichtigsten Figuren unter Cheftrainer Merlin Polzin aufgestiegen und ballerten die Hamburger mit ihren Toren an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga.

Unabhängig von der Ligazugehörigkeit hatte HSV-Coach Polzin zuletzt schon durchblicken lassen, dass er nun allzu gerne mit beiden Stammspielern weiter zusammenarbeiten würde.