Einigung zeitnah: Werder-Star bekommt neuen Vertrag

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Marco Friedl (re.) wird Werder Bremen erhalten bleiben

Werder Bremen und Marco Friedl werden wohl noch in diesem Monat die ersehnte Vertragsverlängerung bekanntgeben können, das hat ein Medienbericht nun enthüllt.

Stand jetzt läuft der Vertrag von Marco Friedl bei Werder Bremen im Sommer 2026 aus. Übersetzt heißt das in der Fußball-Branche: Jetzt ist die Zeit für Verhandlungen über eine Verlängerung - oder es folgt in vielen Fällen ein zeitnaher Abschied. Bei Friedl hingegen deutete schon in den letzten Tagen vieles auf Variante eins hin.

Denn Friedl hat den Grün-Weißen am Wochenende Hoffnungen auf eine Verlängerung seines Arbeitspapiers gemacht. "Es gab positive Gespräche. Ich fühle mich sehr wohl und blicke positiv in die Zukunft. Ich denke, dass wir uns schon irgendwie treffen können", sagte der Spielführer der Bremer nach dem 2:0-Erfolg über Eintracht Frankfurt bei "Sky".

Worte, die danach klangen, als seien Werder und der Routinier auf dem richtigen Weg. Für eine gemeinsame Zukunft sprach außerdem, was "Bild" zu Wochenbeginn vermeldete. Demnach habe Friedl noch keinerlei Gespräche mit anderen Klubs geführt. Der Fokus gelte den Bremern und somit einem Verbleib.

Am Dienstag legte "Bild" mit weiteren Informationen nach. Laut dem Boulevard-Blatt sind mittlerweile nur noch "Feinheiten" zwischen beiden Seiten zu klären. Der Österreicher soll noch in diesem Monat vorzeitig verlängern. Die neue Laufzeit soll dann vier Jahre betragen. Dem Abwehrmann winkt eine Gehaltserhöhung. Auch "kicker" und "Deichstube" berichteten entsprechend.

Sollten sich die Parteien wider Erwarten doch nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen, dürfte Friedl aufgrund seines hohen Marktwertes von geschätzten zehn Millionen Euro zu den Verkaufskandidaten gehören, sind die Bremer doch auf Erlöse aus Transfers angewiesen, um in den Kader investieren zu können. Ein Verbleib samt ablösefreiem Abgang in 2026 gilt als ausgeschlossen.

Friedl freut sich, dass es bei Werder Bremen mit ihm läuft

Doch derzeit sieht alles nach einer Verlängerung aus. Sportlich ist der 27-Jährige zufrieden - das ließ er nach dem Sieg über die SGE durchblicken.

"Ich bin froh, dass die Mannschaft im Moment so gut funktioniert. Diesen Schwung müssen wir mit in die nächsten Spiele nehmen", sagte er zur Lage des Tabellenzehnten, der mit einem halben Auge noch nach Europa schielt.

Friedl stand am Samstag nach fünf Wochen erstmals wieder in die Startelf, nachdem seine Innenbandverletzung komplett ausgeheilt war.