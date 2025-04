Wechselt Jadon Sancho innerhalb der Premier League?

IMAGO/Daniel Bearham

Jadon Sancho weckt Interesse innerhalb der Premier League

Nachdem Jadon Sancho zuletzt mit einer Rückkehr zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde, kursieren nun Gerüchte über einen Wechsel innerhalb der Premier League.

Wie das Portal "todofichajes.com" berichtet, wollen die Wolverhampton Wanderers Jadon Sancho im kommenden Sommer unter Vertrag nehmen. Demnach ist der Klub ernsthaft ein einer Verpflichtung des Flügelstürmers interessiert.

Bei den Wolves soll der Engländer in die Fußstapfen von Matheus Cunha treten. Der Brasilianer beim FC Arsenal gehandelt.

Weiter heißt es, dass Wolverhampton bei Sancho auf ein Schnäppchen in Höhe von 30 bis 35 Millionen Euro hofft.

Zurzeit ist der Linksaußen von Manchester United an den FC Chelsea ausgeliehen. Im Sommer greift eine Kaufpflicht über 32 Millionen Euro. Als eine Art Hintertür sollen sich die Blues laut "The Athletic" die Option gesichert haben, die Kaufpflicht zu umgehen, sofern sie 6,4 Millionen Euro an ManUnited überweisen.

Dass Sancho bei den Nordlondonern bleibt, ist der "Bild" zufolge "aktuell fast ausgeschlossen", eine Zukunft am Old Trafford in Manchester scheint es allerdings auch nicht zu geben.

Umstände, die offenbar Borussia Dortmund auf den Plan rufen - zumindest laut Spekulationen in England. Auch die "Bild" schrieb Ende März, dass sich Sancho eine Rückkehr zum BVB gut vorstellen könne.

Was ist den den BVB-Gerüchten um Sancho dran?

Laut "Sky" ist aber unklar, ob der Wunsch des gebürtigen Londoners auch erfüllt wird. "Er ist nicht die Priorität bei Borussia Dortmund, schon gar nicht die Position", stellte Transferexperte Patrick Berger klar und ergänzte: "Du hast Duranville, du hast Adeyemi, Gittens und einen Beier, der da spielen kann. Du hast da jetzt nicht den Bedarf auf dieser Position."

Reporter Kevin Pinnow ordnete im BVB-Podcast der "Ruhr Nachrichten" ein: Die Gerüchte um eine Sancho-Rückkehr zum BVB seien "einfach nur eine logische Aneinanderkettung von Gegebenheiten."