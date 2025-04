Selbst Ducksch ist von Klausel verwirrt

IMAGO/RHR-FOTO

Marvin Ducksch bleibt über den Sommer hinaus bei Werder Bremen - oder doch nicht?

Laut Medienberichten hat Marvin Ducksch eine Klausel in seinem Vertrag bei Werder Bremen, durch die sich sein Arbeitspapier nach einer bestimmten Anzahl an Einsätzen verlängert. Angeblich war das nun am Wochenende der Fall. Oder doch nicht? Selbst Ducksch ist verwirrt.

Seit fast vier Jahren stürmt Marvin Ducksch für Werder Bremen. Und geht es nach den Verantwortlichen, dann darf der Angreifer auch gern noch länger an der Weser bleiben. Formal endet der Vertrag von Ducksch zwar nach dieser Saison, es gibt allerdings eine Klausel im Vertrag des Stürmers, nach der sich das Arbeitspapier nach einer bestimmten Anzahl von Einsätzen verlängert.

Rund um den 2:0-Erfolg der Grün-Weißen gegen Eintracht Frankfurt hieß es am Wochenende, die besagte Anzahl könnte mittlerweile erreicht worden sein. Als Ducksch von "Sky" nach dem Spiel gegen die SGE darauf angesprochen wurde, zeigte er sich jedoch leicht verwirrt.

"Da müssen wir nochmal nachrechnen, aber zeitnah wird sich da etwas tun", sagte er dem Pay-TV-Sender und fügte an: "Ganz genau weiß ich es selbst gerade nicht. Ich dachte mit dem heutigen Spiel wäre es durch, aber anscheinend ist das noch nicht der Fall."

Laut "Deichstube" müssen Ducksch, die Werder-Fans und die Bremer Verantwortlichen noch ein Spiel Geduld haben. Sollte Ducksch am kommenden Sonntag (13. April, 15:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) beim Auswärtsspiel für mindestens 45 Minuten auf dem Feld stehen, ist es laut dem vereinsnahen Portal so weit und die Verlängerung um ein Jahr ist vollzogen.

Marvin Ducksch treffsicher im Trikot von Werder Bremen

Demnach braucht der 31-Jährige in der laufenden Saison 25. Pflichtspiele, in denen er länger als eine Halbzeit lang eingesetzt wird. Nach dem Heimspiel gegen die SGE steht Ducksch "nur" bei 24 Partien. Dass Ducksch bleibt, gilt angesichts von noch sechs zu absolvierenden Saisonspielen als Formalie, sollte keine größere Verletzungsunterbrechung mehr dazwischenkommen.

Ducksch hat in seiner Werder-Karriere bislang 53 Tore im Ober- und Unterhaus sowie im DFB-Pokal erzielt, hinzu kommen wettbewerbsübergreifend 38 Vorlagen.