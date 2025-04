Salihamidzic-Sohn entfacht wieder mal Wirbel

IMAGO/Andrea Rosito

Nick Salihamidzic spielt nicht mehr beim FC Bayern

Nick Salihamidzic, Sohn von Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, hat einmal mehr Wirbel rund um den FC Bayern entfacht

Am Sonntag postete Nick Salihamidzic einen Beitrag bei X, der hohe Wellen schlägt. "Luca Denk ist besser als ein gewisser 6er in der ersten Mannschaft…", schrieb der 22-Jährige.

Laut "Bild" sendete der einstige Spieler des FC Bayern II damit eine versteckte Kritik an João Palhinha. Zwar klärte Salihamidzic nicht auf, auf wen er mit seiner Nachricht abzielte, doch alles spreche für den portugiesischen Neuzugang.

Seit seinem Wechsel vom FC Fulham zum FC Bayern spielt Palhinha unter Trainer Vincent Kompany kaum eine Rolle. Über Joshua Kimmich und Leon Goretzka hatte sich Salihamidzic zuletzt noch lobend geäußert.

Luca Denk ist besser als ein gewisser 6er in der ersten Mannschaft… — Nick Salihamidzic (@nickdiegosc) 6. April 2025

Mit Luca Denk spielte Salihamidzic sowohl in der Jugend als auch bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern zusammen.

Der Mittelfeldmann ist einer der Leistungsträger beim Regionalliga-Team der Münchner, bei den Profis darf er allerdings nicht regelmäßig mittrainieren.

Nick Salihamidzic hatte mit seinen Posts bei X bereits mehrfach Aufsehen erregt. In den vergangenen Jahren nutze er die Plattform häufiger, um seinen Vater zu verteidigen. Dieser stand in seiner Zeit als Sportvorstand des FC Bayern vor allem aufgrund seiner Transferpolitik oft in der Kritik.

Salihamidzic kann sich beim FC Bayern nicht durchsetzen

Nick Salihamidzic war 2015 aus dem Nachwuchs der SpVgg Unterhaching zum FC Bayern gewechselt und hatte anschließend die Juniorenteams des deutschen Rekordmeisters durchlaufen. Zudem verbrachte er 2022 ein Halbjahr auf Leihbasis bei den Vancouver Whitecaps in Kanada und 2023 ein Halbjahr in Italien beim Zweitligisten Cosenza Calcio.

Seit Januar 2024 steht Salihamidzic nicht mehr beim FC Bayern unter Vertrag und ist vereinslos. Für das Regionalliga-Team absolvierte er nur zwei Pflichtspiele.