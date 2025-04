Medien: Real hat drei Namen auf Trainer-Shortlist

IMAGO/Acero

Wie lange sitzt Ancelotti noch auf der Real-Bank?

Champions-League-Rekordsieger Real Madrid bereitet sich bereits intensiv auf die Zeit nach Carlo Ancelotti vor. Wer den Platz des Italieners auf der Trainerbank übernimmt, steht noch nicht fest. Drei Kandidaten sollen sich auf der Wunschliste aber ganz oben befinden.

Ob Carlo Ancelotti Real Madrid nach dem Ende der Saison 2024/25 verlassen muss, steht immer noch nicht fest. Viele rechnen mit einem Abschied des Italieners, doch der Klub hat diesen bisher weder bestätigt noch dementiert.

Auf den Fall der Fälle sind die Königlichen allerdings schon gut vorbereitet. Das geht aus einem Bericht des Portals "fichajes.net" hervor. Demnach haben Präsident Florentino Pérez und Co. eine Shortlist zusammengestellt, auf der die Namen von drei prominenten Trainern ganz weit oben stehen.

Stehen Klopp und Zidane auf der Real-Wunschliste?

Zu den Kandidaten gehört unter anderem Xabi Alonso. Der Name des Leverkusen-Trainers wird schon seit Monaten in Madrid gehandelt. Das Interesse an ihm gilt längst als offenes Geheimnis. Unklar ist aber weiterhin, ob der Spanier den Bundesligisten im Sommer 2025 verlassen wird. Mit einer Bekanntgabe seiner Entscheidung wird jedoch zeitnah gerechnet.

Neben Leverkusens Meister-Trainer stehen dem Bericht zufolge noch zwei andere hoch dekorierte Fußballlehrer auf der königlichen Shortlist. Dabei soll es sich um Jürgen Klopp und Zinédine Zidane handeln. Beide werden nicht zum ersten Mal als mögliche Ancelotti-Nachfolger genannt, allerdings sind die Chancen auf einen Wechsel sowohl beim Deutschen als auch beim Franzosen eher gering.

Während Klopp seinen neuen Posten bei Red Bull gerade erst angetreten hat, flirtet Zidane seit Jahren mit dem Posten bei der französischen Nationalmannschaft. Dieser wird nach der WM 2026 frei. Es gilt als sicher, dass "Zizou" den Zuschlag erhält, sollte er bis dahin noch auf dem Markt sein.