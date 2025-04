Matthäus sagt Müller-Sensation voraus

imago sportfotodienst

Thomas Müller als Jungspund im Champions-League-Finale 2010 gegen Inter Mailand

Seit Samstag ist klar: Thomas Müller befindet sich auf Abschiedstournee mit dem FC Bayern. Seine Ära beim Rekordmeister könnte der ehemalige Nationalspieler mit dem Champions-League-Triumph im eigenen Stadion krönen. Wenn es nach Lothar Matthäus geht, schreibt Müller aber schon vorher eine ganz besondere Heldengeschichte.

Lothar Matthäus ist für die ein oder andere kernige Prognose bekannt, doch im Fußball-Talk "Sky90" haute er vor dem Hinspiel des FC Bayern im Viertelfinale der Champions League gegen Inter Mailand am Dienstag (21:00 Uhr) so richtig einen raus: "Müller schießt nach fünf Minuten das 1:0."

Bewahrheitet sich diese Prognose, dann würden die Bayern nicht nur perfekt ins Duell mit dem italienischen Meister starten, sondern dann wäre der Fußball auch um eine legendäre Geschichte reicher. Diese hat für den Rekord- Nationalspieler aber eine Bedingung: "Thomas Müller für die Mannschaft von Anfang an, mit Kapitänsbinde, ganz klar."

FC Bayern: Noch zwei Titel für Thomas Müller?

"Solche Geschichten wird es wahrscheinlich geben, wenn er anfangen darf. Aber ich kann mir vorstellen, dass genau das passiert – irgendwas Spezielles um Thomas Müller, wenn er am Dienstag anfängt", untermauerte der 64-Jährige seine These.

Damit ist Matthäus nicht der Einzige, der auf eine besondere Rolle für Müller gegen Inter hofft. Auch Stefan Effenberg wünschte sich bei "Sport1" für den Weltmeister von 2014 "eine große Bühne".

Mehr als zwei Jahrzehnte kickt Müller inzwischen beim FC Bayern. Sein auslaufender Vertrag wird im Sommer aber nicht mehr verlängert, wie der 35-Jährige am Samstag selbst zuerst offiziell machte. Beide Seiten trennen sich aber im Guten, wie Müller inzwischen klarstellte.

Und wenn es perfekt läuft, dann gibt's noch zwei Trophäen für ihn: die Meisterschaft in der Bundesliga und den Champions-League-Titel.

Dass Müller am 31. Mai in seinem dann letzten Spiel für den FC Bayern, 13 Jahre nach dem bitteren ersten "Finale dahoam" gegen den FC Chelsea, den Henkelpott in die Höhe stemmen kann, wäre ein goldener Schlusspunkt.