Steile Freund-Prognose: "Der BVB kommt weiter"

IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Steffen Freund ist Ex-Nationalspieler und TV-Experte

Borussia Dortmund hat in den letzten Wochen die Trendwende geschafft und wieder deutlich besseren Fußball gezeigt. Der klare Formanstieg beim BVB hat dazu geführt, dass mittlerweile immer mehr Experten an ein Weiterkommen in der Champions League gegen den FC Barcelona glauben. Auch Ex-BVB-Star Steffen Freund traut den Dortmundern die Überraschung gegen Barca zu.

Der FC Barcelona sei vor den Königsklassen-Duellen am 9. und 15. April gegen den BVB zwar "schon der Favorit", wie Steffen Freund im exklusiven Gespräch mit RTL/ntv und sport.de betonte. Trotzdem wagte der Europameister von 1996 die Prognose: "Ich bin da bei meinem Expertenfreund Didi Hamann, ich glaube: Borussia Dortmund kommt weiter."

Freund, der selbst zwischen 1993 und 1998 für den BVB spielte und dabei zweimal deutscher Meister und einmal Champions-League-Sieger wurde, führte aus, was die Schwarz-Gelben seiner Ansicht nach wieder besonders stark hat werden lassen.

"Es greifen jetzt ganz viele Dinge, die Niko Kovac versucht, der Mannschaft beizubringen. Als erstes natürlich Mentalität und Leidenschaft, das sagt er ja auch immer selbst. Alle seine Mannschaften, die er als Trainer hatte, haben alle mit Herz und Leidenschaft gespielt. Dann kommt die individuelle Klasse und das Selbstvertrauen dazu", so der 55-Jährige.

Freund traut dem BVB noch die Top Vier zu

Er fügte außerdem hinzu, dass auch die Umstellung auf eine Dreier- beziehungsweise Fünferkette für neue Stabilität gesorgt habe und der BVB "insgesamt flexibler in seiner Gesamtstruktur" spiele.

Außerdem sei es von großer Bedeutung gewesen, dass die letzten Duelle gegen die direkte Konkurrenz um die Europapokal-Plätze in der Bundesliga, FC Augsburg (3:1) und SC Freiburg (4:1), erfolgreich bestritten wurden. Diese hätten für neues Selbstvertrauen gesorgt und vor allem auch die Position von Cheftrainer Niko Kovac vor den entscheidenden Wochen in der Saison gestärkt.

"Jetzt kommt die Champions League und dann die entscheidenden Spiele. Ob sie dann noch die Top Vier schaffen, muss man abwarten. [...] Es hängt vieles von den beiden Barcelona-Spielen ab und dem Klassiker dazwischen gegen den FC Bayern. Wenn sie diese Spiele erfolgreich gestalten, dann können sie noch beides schaffen: Das Champions-League-Finale und die Top Vier in der Bundesliga", so Freund, der selbst 187 Bundesliga-Spiele bestritt.

Das Erreichen des vierten Tabellenplatzes würde die erneute Qualifikation zur Champions League bedeuten und gilt daher für alle BVB-Protagonisten als das Minimal-Ziel einer jeden Bundesliga-Saison.