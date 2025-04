Ticket-Verlosung für Champions-League-Finale gestartet

Sven Hoppe/dpa

Das Finale der Champions League steigt in diesem Jahr in München

Fußballfans können sich von sofort an um Karten für das Champions-League-Finale in München bewerben. Wie die UEFA mitteilte, ist das offizielle Ticketportal in dieser Woche bis Freitag, 11:00 Uhr (MESZ), geöffnet. Interessierte haben dort die Möglichkeit, sich für das Endspiel am 31. Mai zu bewerben, maximal zwei Karten pro Person sind verfügbar.

Es gelte dabei nicht das Prinzip "first come, first served", hieß es. Unter allen Bewerbern bis Freitag werden die Tickets für die Allianz Arena dann verlost.

Allerdings muss man großes Glück haben: Von den insgesamt 64.500 Plätzen in der Arena gehen nur 38.700 an Fans. Davon wiederum werden je 18.000 Karten für die zwei Finalisten geblockt. Das bedeutet, dass für Fans in der aktuellen Bewerbungsphase nur 2.700 Karten verfügbar sind.

Champions League: Final-Tickets von 180 bis 950 Euro

Die Tickets kosten 950 Euro in der besten Kategorie, 650 Euro in der Klasse zwei und 180 Euro in der dritten Kategorie. Die Karten, die an die Teams im Endspiel gehen, kosten 70 Euro. Diese werden dann von den Vereinen nach deren Kriterien direkt vergeben, etwa an Dauerkarteninhaber oder Mitglieder.

Die Europäische Fußball-Union schaltete zudem die Verkaufsphasen für die Endspiele der Europa League am 21. Mai in Bilbao und der Conference League am 28. Mai in Breslau frei. Auch bei diesen Partien werden für die Finalisten jeweils Kartenkontingente geblockt - die Tickets sind deutlich günstiger als jene in München.

Noch Rest-Karten für Frauen-Finale in Lissabon

Für das Champions-League-Finale der Frauen am 24. Mai in Lissabon lief der Vorverkauf bereits seit Ende Februar - es seien aber noch Last-Minute-Tickets zu haben, teilte die UEFA mit. Diese sind im Vergleich zum Männer-Endspiel in München richtige Schnäppchen: Die Top-Kategorie kostet 40 Euro; sogar für 20 Euro (Kategorie 2) und 10 Euro (Kategorie 1) kommt man ins Estádio José Alvalade.