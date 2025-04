Berater von Sturm-Juwel bestätigt BVB-Offerte

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Sebastian Kehl und der BVB suchen ständig nach neuen Talenten

Erst in der zurückliegenden Winter-Transferperiode wechselte Christian Kofane aus dem Kamerun in die zweite spanische Liga. Bei Albacete Balompié war der 18-Jährige zunächst eigentlich für den Nachwuchs vorgesehen, wurde allerdings kurz nach seiner Ankunft beim Tabellenzwölften zu den Profis befördert. Inzwischen sind auch europäische Top-Klubs wie der BVB auf den Angreifer aufmerksam geworden.

In seinen ersten zwölf Partien im spanischen Unterhaus traf Christian Kofane bereits beachtliche viermal. Zudem legte der Kameruner einen weiteren Treffer für seine Mitspieler vor. Dabei war der großgewachsene Mittelstürmer erst im Januar von Ausbildungsklub AS Nylon aus seiner Heimat zum Zweitligisten Albacete Balompié gewechselt, wo er zunächst über die U19 an die Profis herangeführt werden sollte.

Doch der 18-Jährige startete gleich durch, in seinen letzten drei Spielen war er stets an mindestens einem Tor direkt beteiligt. Längst ist die Entwicklung des Shootingstars auch den Funktionären größerer Klubs aus Europa aufgefallen. Das bestätigte sein Berater Eric Depolo im Gespräch mit dem Online-Portal "Africafoot".

Berater bestätigt BVB-Interesse an Offensiv-Juwel

"Ich erhalte alle seine Angebote und analysiere sie nach und nach. Ich arbeite mit Demut, genau so, wie er es bisher getan hat, denn es ist nicht leicht, bescheiden zu bleiben, wenn du den größten Verein der Welt (Real Madrid) hast, der an dir interessiert ist. Danach werden wir Schritt für Schritt vorgehen, denn bei jungen Leuten darf man sich nicht zu sehr beeilen", erklärte er.

Demnach sind neben den Königlichen auch RB Salzburg, FC Chelsea, Sporting Braga, Borussia Dortmund, AS Monaco und die beiden Top-Klubs aus Lissabon, Sporting und Benfica, bereits an seinen Klienten herangetreten, der in seinen wenigen Monaten in Spanien bereits eine beachtliche Entwicklung hinlegte. Ein erneuter Wechsel im Sommer gilt als wahrscheinlich.

"Er ist einer der jüngsten Stürmer in der Liga und wenn er weiter an sich arbeitet, wird er sicherlich ein großer Stürmer werden", prognostiziert Depolo.