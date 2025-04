BVB-Schock! Saison für Nico Schlotterbeck beendet

IMAGO/HMB Media/Claus

Für BVB-Star Nico Schlotterbeck ist die Saison beendet

Der BVB muss in der entscheidenden Saisonphase ohne Leistungsträger und Abwehrchef Nico Schlotterbeck auskommen. Borussia Dortmund teilte am Montagnachmittag mit, dass die Saison 2024/25 für den deutschen Nationalspieler verletzungsbedingt beendet ist. Der Innenverteidiger zog sich demnach einen Meniskusriss im linken Knie zu.

"Nicos Ausfall trifft uns sehr hart. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat in dieser Saison mit konstant guten Leistungen überzeugt. Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird und bekommt von uns auf dem Weg zurück die maximale Unterstützung", wird Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Mitteilung des Klubs zitiert.

Für die Westfalen kommt der längerfristige Ausfall des Stammspielers zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt. In der Bundesliga hatte sich der Klub aus dem Ruhrpott gerade wieder in Reichweite der Plätze gebracht, die zur Teilnahme an dem europäischen Wettbewerb berechtigen. Selbst die Champions League schien zuletzt wieder in greifbarer Nähe.

BVB mit Abwehrsorgen nach Barcelona

Zudem steht für den BVB im April mit den zwei Königsklassen-Viertelfinals gegen den FC Barcelona auch der letzte erreichbare Titel der Saison auf dem Spiel. Die beiden Kracher gegen Barca wird Schlotterbeck nun ebenso verpassen, wie die restlichen sechs Partien im deutschen Oberhaus, wo es unter anderem noch zum FC Bayern und Bayer Leverkusen geht.

Wie lange der Abwehrspieler Borussia Dortmund nicht zur Verfügung stehen wird, ist noch offen. Die Schlotterbeck-Verletzung sorgt allerdings dafür, dass Cheftrainer Niko Kovac in den kommenden Spielen wohl kreativ werden muss. Schließlich steht auch ein Einsatz von Ramy Bensebaini auf der Kippe.

Zudem droht auch ein Ausfall von Niklas Süle, wie Kovac auf der Pressekonferenz nach der Partie in Freiburg verriet. Der Innenverteidiger war erst gar nicht nach Freiburg mitgereist. Ob Süles Rippenprellung bis Mittwoch ausheilt, sei mehr als fraglich. "Ich muss schauen, was der Doktor sagt", erklärte Kovac.