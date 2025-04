Kompany weicht Müller-Frage aus - Laimer hofft auf "Magie"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Müller könnte gegen Inter in der Startelf des FC Bayern stehen

Durch den Ausfall von Jamal Musiala wird Cheftrainer Vincent Kompany die Offensive des FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter Mailand umbauen müssen. Ob Thomas Müller für den Nationalspieler in die Startelf rücken wird, ließ der Belgier offen. Mitspieler Konrad Laimer ist derweil sicher, dass Müller noch "immer für eine Magie sorgen kann".

Bei der Pressekonferenz vor dem wichtigen Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter Mailand wollte Vincent Kompany seinen Plan mit Thomas Müller noch nicht verraten. "Wichtig ist für mich nur, dass wir mental ready sind und dass wir Persönlichkeit zeigen", wich der Belgier aus und ergänzte: "Wir haben schon ohne Jamal gespielt und alle Möglichkeiten."

Im Duell gegen den italienischen Meister wird der FC Bayern ohne zahlreiche Stammspieler auskommen müssen. Besonders schwer wiegt der Verlust von Jamal Musiala, der sich beim Gastspiel des Rekordmeisters am Freitagabend in Augsburg eine Verletzung zuzog. Den Nackenschlägen müsse man mit "Charakter, Herz und Emotion" entgegentreten, forderte Kompany am Montag.

FC Bayern: Müller "einer der größten Spieler, die es gibt"

Als wichtigen Faktor für solch wichtige Duelle, wies der Ex-Innenverteidiger auf Erfahrung als wichtigen Faktor hin. Mit Blick auf einen Ersatz für den wegen eines Muskelbündelrisses fehlenden Musiala empfahl er, die vergangenen Aufstellungen der Partien ohne diesen anzuschauen. Als der 22-Jährige gegen Frankfurt, Stuttgart und Mönchengladbach verletzt fehlte, stand Müller stets in der Startelf.

Konrad Laimer würde eine Startelfnominierung seines Kabinen-Nebenmannes auf jeden Fall begrüßen. "Thomas Müller kann auf jeden Fall immer für eine Magie sorgen", erklärte der Österreicher und legte nach: "Aber wir haben viele Spieler, die ein Spiel entscheiden können - das Vertrauen habe ich in jeden bei uns in der Mannschaft, dass er Fähigkeiten hat, das Spiel zu entscheiden."

"Er ist einer der größten Spieler, die es gibt", geriet der Ex-Leipziger weiter ins Schwärmen. Man könne Müller nicht ersetzen, "er wird immer ein Unikat bleiben", so Laimer.