FC Schalke 04 vermeldet ersten Sommer-Neuzugang

IMAGO/Gaetano Di Rosa

Timo Becker (l.) kehrt zum FC Schalke 04 zurück

Schon seit Tagen deutete sich an, dass der FC Schalke 04 Eigengewächs Timo Becker von Holstein Kiel im Sommer zurück nach Gelsenkirchen holen wird. Die Verpflichtung des Defensivallrounders machte der Zweitligist am Montag dann auch offiziell. Der Verteidiger unterschrieb am Berger Feld bis 2029.

Da der Vertrag des 28-Jährigen bei den Störchen ausläuft, kehrt Becker ablösefrei zum S04 zurück. "Ab Sommer dann wieder auf Schalke zu spielen, ist etwas Besonderes. Die Verantwortlichen haben mir sehr gut aufgezeigt, wie unser gemeinsamer Weg in den kommenden Jahren aussieht", wird der Kieler Co-Kapitän in einer Mitteilung des Klubs zitiert.

Zunächst einmal konzentriere er sich aber voll auf dem Ligaverbleib mit dem Aufsteiger, so Becker: "Ich halte es deshalb für wichtig, meine Entscheidung einmal für alle offenzulegen und den Fokus auf den Klassenerhalt mit Holstein zu legen". 2022 war der Zweitligameister von 2022 an die Förde gewechselt.

FC Schalke 04 holt "Führungsspieler"

"Timo hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und ist in Kiel zu einem Führungsspieler in der Bundesliga gereift. Seine Spielweise ist von Tempo, Intensität und Leidenschaft geprägt. Wir alle wissen, was es Timo bedeutet, künftig wieder das S04-Trikot zu tragen und eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einzunehmen", freut sich auch Youri Mulder über den Neuzugang.

Für die Knappen ist der Becker-Deal ein echter Coup, nicht nur aus sportlicher Sicht. Der gebürtige Hertener spielte im eigenen Nachwuchs, ist glühender S04-Anhänger. Anfang 2022 hatte er seinem Herzensklub dennoch den Rücken gekehrt, kickte zunächst ein halbes Jahr auf Leihbasis bei Hansa Rostock und wechselte im Sommer darauf für 250.000 Euro Ablöse zu Holstein Kiel.

Eine zweistellige Anzahl an Profis dürfte den Tabellen-13. der 2. Bundesliga verlassen, neben Becker werden zahlreiche weitere Neuzugänge ihren Weg zum S04 finden (müssen). Laut "Sky" ist André Hoffmann von Fortuna Düsseldorf ebenfalls ein Thema im Ruhrpott.