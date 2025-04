BVB spricht mit Zweitliga-Shootingstar

IMAGO/Sebastian Bach

Muhammed Damar (l.) ist in den Fokus des BVB geraten

Die SV Elversberg mischt die 2. Fußball-Bundesliga weiter auf, hält auch sechs Spieltage vor dem Saisonende noch Anschluss an die Aufstiegsplätze. Großen Anteil daran hat auch Muhammed Damar, der bis zum Sommer von der TSG Hoffenheim an die Saarländer ausgeliehen ist. Nach dem VfB Stuttgart zeigt nun offenbar auch der BVB Interesse am Offensivspieler.

Wohin geht die Reise von Muhammed Damar? Momentan spielt der offensive Mittelfeldmann in der 2. Bundesliga auf Leihbasis bei der SV Elversberg. Diese endet im Sommer. Sein Vertrag bei der TSG Hoffenheim läuft bis 2026. Die Kraichgauer würden gerne schnellstmöglich mit dem Durchstarter verlängern, sollen mit dem gebürtigen Berliner fest planen.

Doch der Deutsch-Türke hat längst auch das Interesse von größeren Klubs geweckt. Laut "Sky" steht der 20-Jährige mittlerweile sogar bei Borussia Dortmund und Inter Mailand auf der Liste. Der BVB soll mit dem Offensivakteur sogar schon erste Gespräche geführt haben. Im Raum steht demnach eine Ablöse von vier bis fünf Millionen Euro.

BVB droht große Konkurrenz bei Damar

Allzu konkret sei das Interesse der Westfalen aber noch nicht geworden, heißt es weiter. Zuletzt wurde Damar unter anderem auch mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Die Gerüchte um einen Wechsel ins Ländle hatten sich zuletzt aber nicht konkretisiert. Auch Borussia Mönchengladbach und der französische Erstligist Olympique Marseille wurden zuletzt als Interessenten ins Spiel gebracht.

Der zentral-offensive Mittelfeldspieler wurde in den Nachwuchsabteilungen von Hertha BSC, Hertha Zehlendorf und Eintracht Frankfurt ausgebildet, 2022 wechselte er dann zur TSG Hoffenheim. Schon in der vergangenen Spielzeit war Damar verliehen worden, damals an Hannover 96. Dort kam er allerdings nur zu vier Zweitliga-Spielen, achtmal kam er in der Regionalliga (neun Tore) zum Zug.

Bei der SV Elversberg gelang dem U20-Nationalspieler jetzt der große Durchbruch. In dieser Spielzeit kommt der Spielgestalter auf sieben Treffer und sechs Assists.