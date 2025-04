Wechselwunsch hinterlegt: Gittens strebt BVB-Abschied an

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Jamie Gittens will den BVB im Sommer offenbar unbedingt verlassen

Jamie Gittens läuft seiner Super-Form beim BVB aus dem Herbst seit Wochen hinterher. Dennoch strebt der Engländer im kommenden Sommer offenbar seinen nächsten Karriereschritt an. Ein Wechsel in die Premier League deutet sich immer mehr an. Von der Wunsch-Ablöse in Höhe von rund 100 Millionen Euro ist man bei Borussia Dortmund aber offenbar schon längst abgerückt.

Laut "Sky" hat der 20-Jährige den BVB-Bossen inzwischen mitgeteilt, dass er den Klub gerne nach der laufenden Saison verlassen würde. Eine Rückkehr auf die Insel sei das wahrscheinlichste Ziel, heißt es im Bericht des Pay-TV-Senders weiter. Ihn reize es, in der Premier League aufzulaufen. Allerdings ist offenbar auch ein Wechsel zum FC Bayern weiter ein Thema.

Durch die jüngste Formkrise des Flügelflitzers, der in den vergangenen Wochen zum Dortmunder Sorgenkind wurde, soll man am Westfalenstadion inzwischen auch die Ablöseforderung für Gittens deutlich nach unten korrigiert haben. Von dem Traum, mit dem Juniorennationalspieler der Three Lions rund 100 Millionen Euro zu verdienen, sei man längst abgerückt.

BVB: Gittens-Ablöse abhängig von Saisonabschluss

"Bild" und "Sport Bild" zufolge könnten interessierte Vereine Gittens nun schon für "nur" 60 Millionen Euro verpflichten. Laut "Sky" hängt die Ablösesumme wohl auch maßgeblich davon ab, ob der BVB das europäische Geschäft verpasst. Als Tabellenachter ist das für die Schwarz-Gelben ein durchaus denkbares Szenario.

An Interessenten soll es trotz der enttäuschenden Gittens-Leistungen der jüngeren Vergangenheit nicht mangeln. Der FC Chelsea und der FC Liverpool sollen ihre Fühler ausstrecken. Auch der FC Arsenal, Tottenham Hotspur und Manchester United wurden in der Vergangenheit mit dem Offensiv-Juwel bereits in Verbindung gebracht.

Gittens war 2020 ablösefrei aus dem Nachwuchs von Manchester City zum BVB gewechselt. Seit 2022 ist er offizieller Teil des Profi-Kaders.