So lange wird Schlotterbeck dem BVB fehlen

Nico Schlotterbeck wird dem BVB lange fehlen, droht auch die Klub-WM zu verpassen

Am Montag verkündete Borussia Dortmund die schwere Verletzung von Nico Schlotterbeck, der dem BVB somit bis zum Ende der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Der Nationalmannschaft wird der Innenverteidiger wohl auch beim Final Four der Nations League fehlen. Auch eine Teilnahme an der Klub-WM ist angeblich unwahrscheinlich.

Schock für den BVB: Leistungsträger und Abwehrchef Nico Schlotterbeck wird Borussia Dortmund auf Grund eines Meniskusriss im linken Knie im wichtigen Saisonendspurt in Bundesliga und Champions League fehlen. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Laut den Westfalen wird Schlotterbeck "in der aktuellen Saison in keinem Wettbewerb mehr zur Verfügung stehen".

Den für gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten" rechnet man bei dem Ruhrpottklub nicht damit, dass der 25-Jährige bei der im Sommer stattfindenden Klub-WM eine Option ist. Das Turnier, das vom 14. Juni bis 13. Juli erstmals im XXL-Format in den USA ausgetragen wird, wird der Bundesligist demnach aller Voraussicht nach ohne Schlotterbeck bestreiten müssen.

Schlotterbeck verletzt sich beim Spielerersatztraining

Damit steht wohl ebenfalls fest, dass der DFB-Star auch keine Option für das Finalturnier in der Nations League ist, das wenige Tage vor dem Auftakt der Klub-WM in München und Stuttgart (4. bis 8. Juni) stattfinden wird. Entsprechend enttäuscht reagierte der Bundestrainer.

"Nicos Ausfall tut extrem weh. Er ist sowohl im Klub als auch für uns in der Nationalmannschaft enorm wertvoll - auf und neben dem Platz", sagte Julian Nagelsmann: "Wir wünschen Nico eine gute und schnelle Genesung, er kann sich auf seinem Weg zurück auf unsere Unterstützung verlassen."

Laut "RN" zog sich der Dortmunder Abwehrchef seine schwere Verletzung beim Spielerersatztraining am Sonntag zu, musste unter großen Schmerzen mit einem Golfcart vom Platz gefahren werden. Den 4:1-Sieg gegen den SC Freiburg am Vortag hatte Schlotterbeck wegen einer Gelbsperre verpasst.