Inzaghi erwartet "große Herausforderung" gegen den FC Bayern

AFP/SID/ALEXANDRA BEIER

Simone Inzaghi und Yann Sommer

Trainer Simone Inzaghi vom italienischen Fußballmeister Inter Mailand sieht seine Mannschaft vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag beim deutschen Rekordmeister Bayern München (21.00 Uhr/Prime Video) in der Außenseiterrolle. "Das wird eine große Herausforderung. Bayern ist der Favorit auf den Titel gemeinsam mit Real Madrid", sagte der Coach am Montagabend: "Sie spielen großartig, obwohl ihnen viele Spieler verletzt fehlen."

Zwar ist der Ausfall von Jamal Musiala nach Ansicht Inzaghis ein "großer Verlust" für die Münchner, doch die Bayern hätten "sehr viele Optionen, um ihn zu ersetzen". Dabei denkt Inzaghi auch an Thomas Müller, dessen Vertrag nach Saisonende nicht verlängert wird: "Er ist ein Champion. Ich schätze ihn sehr."

Der frühere Bayern-Torwart Yann Sommer "kann es nicht abwarten, auf die Ex-Kollegen" zu treffen: "Ich denke sehr gerne an meine Zeit hier zurück. Beide sind Weltklasse-Klubs. Wir müssen mutig sein."