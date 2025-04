Ache spricht über SGE-Rückkehr und die Premier League

IMAGO/Steven Mohr

2023 wechselte Ragnar Ache von Eintracht Frankfurt zum 1. FC Kaiserslautern

Im Sommer 2023 landete der 1. FC Kaiserslautern mit der Verpflichtung von Ragnar Ache einen echten Volltreffer auf dem Transfermarkt. Etwa eine Millionen Euro zahlte der FCK damals an Eintracht Frankfurt. Inzwischen ist der Mittelstürmer eine deutlich höhere Ablösesumme wert. Jetzt gab der umworbene 26-Jährige einen Einblick in seine Zukunftsplanung.

Am Saisonende droht dem 1. FC Kaiserslautern ein Abgang von Ragnar Ache. Der Stürmer stand schon im Winter unmittelbar vor einem Wechsel nach Italien zu Como 1907. Ein Transfer ist aber auf der Zielgeraden geplatzt. Ache ist vertraglich noch bis 2026 an Lautern gebunden. Eine Verlängerung kommt wohl nur in Frage, wenn die Roten Teufel in die Bundesliga aufsteigen.

Seine Zukunft am Betzenberg hatte der Mittelstürmer bereits im Februar offen gelassen. In der "Sky"-Sendung "Meine Geschichte" offenbarte der gebürtige Frankfurter nun, welche Wünsche er für seine Zukunft hat. "Ich sage immer, mein Ziel am Ende des Tages ist die Premier League. Ich will irgendwann mal in die Premier League kommen", erklärte der ehemalige Fürther.

1. FC Kaiserslautern: Ragnar Ache offenbart "großen Traum"

"Über welchen Weg das geht, das weiß ich im Moment jetzt nicht, was am besten für mich ist. Das sehe ich dann in der Zukunft, ob es direkt in die Premier League geht, oder über die Bundesliga, über die Serie A oder über die Championship, das kann ich im Moment nicht sagen", legte der bullige Mittelstürmer bei dem Pay-TV-Sender nach.

Doch nicht nur ein Wechsel auf die Insel ist der Traum des Angreifers. Ebenso wünscht sich der Lautern-Torjäger eine Rückkehr zur SGE, die ihn 2023 in die Pfalz abgab: "Ich habe die Zeit bei Eintracht Frankfurt zu wenig genossen. Es ist ein großer Traum, noch mal zurückzukehren zu Eintracht Frankfurt."

Die Hessen hatte Ache 2020 für rund zwei Millionen Euro von Sparta Rotterdam verpflichtet. Durchsetzen konnte er sich in seiner Heimatstadt allerdings nicht. Bei Greuther Fürth und dem 1. FC Kaiserslautern entwickelte sich der 26-Jährige zu einem der besten Angreifer der 2. Bundesliga. In dieser Saison gelangen ihm trotz Verletzungsproblemen bereits 16 Treffer.