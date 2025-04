SSC Neapel lässt Inter-Vorlage ungenutzt

IMAGO/Cesare Purini / Insidefoto

Die SSC Neapel musste sich beim FC Bologna mit einem Remis begnügen

Der Ausrutscher von Inter Mailand bleibt ohne Folgen: Nachdem der Tabellenführer der Serie A am Samstag beim abstiegsbedrohten Aufsteiger Parma Calcio noch eine Zwei-Tore-Führung verspielt hatte, musste sich am Montag auch Verfolger SSC Neapel mit einem Unentschieden begnügen.

Durch das 1:1 (1:0) beim FC Bologna beträgt Napolis Rückstand weiter drei Punkte. Das zuvor sechs Pflichtspiele nacheinander siegreiche Bologna verteidigte dagegen Champions-League-Platz vier.

Bolognas Dan Ndoye dämpfte mit seinem sehenswerten Ausgleichstor in der zweiten Halbzeit (64.) Neapels Hoffnungen, wieder zu Inter aufzuschließen. Der Schweizer lenkte eine flache Hereingabe von links mit der Hacke an die Unterkante der Latte und ins Tor. André-Frank Zambo Anguissa hatte Neapel im Stadio Renato Dall'Ara von Bologna nach einer starken Einzelleistung früh in Führung (18.) gebracht.

Spitzenreiter Inter hatte in Parma nur 2:2 gespielt. Das drittplatzierte Atalanta Bergamo liegt nach dem 0:1 gegen Lazio Rom am Sonntag bereits zehn Punkte hinter Inter.