Boss-Suche des 1. FC Nürnberg vor dem Abschluss

Olaf Rebbe (l.) musste im Februar beim 1. FC Nürnberg gehen

Mitte Februar verkündete der 1. FC Nürnberg die überraschende Trennung von Sportdirektor Olaf Rebbe. Seitdem suchten die Franken einen neuen Mann für die sportliche Leitung, der Sportvorstand Joti Chatzialexiou zuarbeiten wird. Diesen hat man nun offenbar beim Karlsruher SC gefunden. Der Deal sei bereits auf der Zielgeraden, heißt es.

Laut "Bild" hat der 1. FC Nürnberg mit Michael Bischof die erhoffte Verstärkung für die Führungsetage gefunden, die nach der überraschenden Entlassung von Olaf Rebbe Mitte Februar ausgedünnt war. Demnach wird der 34-Jährige, der zuletzt als Bereichsleiter für Entwicklung, Scouting und Analyse für den KSC aktiv war, in Kürze beim Club unterschreiben.

Dort soll Bischof zukünftig als Technischer Direktor eine wichtige Rolle in der Kaderplanung übernehmen, die zuletzt noch Rebbe als Sportdirektor ausfüllte. Eng zusammenarbeiten wird er demnach mit Sportvorstand Joti Chatzialexiou, der einige der früheren Rebbe-Aufgaben selbst übernimmt. Auf einen Sportdirektor verzichtet man in Franken zukünftig.

1. FC Nürnberg: Chatzialexiou bestätigt Interesse

"Michael hat eine äußerst spannende Vita und würde mit seinem Profil sehr gut zum 1. FC Nürnberg und in unser Team hier passen. Ich beschäftige mich daher seit längerer Zeit mit ihm", verriet der 49-Jährige auf "Bild"-Nachfrage, schob aber hinterher: "Wir hatten bisher sehr wertschätzende und konstruktive Gespräche. Wie immer werden wir aber erst offiziell etwas verkünden, wenn auch Verträge unterschrieben sind."

Bislang habe Bischof seinen KSC-Vertrag noch nicht aufgelöst, es ist allerdings wahrscheinlich, dass dies in naher Zukunft passiert, so das Boulevardblatt weiter. Der ehemalige Innenverteidiger war bereits 2012 an den Wildpark gekommen, arbeitete dort unter anderem als Co-Trainer der U19 unter dem heutigen Paderborn-Cheftrainer Lukas Kwasniok.

Seit 2020 ist er zusammen mit Ex-Profi Sebastian Freis für die Kaderplanung des Zweitligisten verantwortlich.