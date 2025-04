Nächster Experte glaubt an BVB-Chance gegen Barca

IMAGO/Moritz Mueller

Lamine Jamal (l.) trifft mit dem FC Barcelona erneut auf den BVB

Vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Barcelona am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr) mehren sich die Stimmen, die Borussia Dortmund einen Coup gegen die Katalanen zutrauen. Zu ihnen zählt auch Ex-Weltmeister Jürgen Klinsmann, der an eine echte Chance des BVB auf das Weiterkommen gegen Barca glaubt.

Der 60-Jährige benannte die Katalanen aus Barcelona zwar als Favorit in dem Viertelfinal-Duell. Allerdings sieht er die Schwarz-Gelben beileibe nicht als chancenlos gegen Barca an, wie er im "Sky"-Interview nun verdeutlichte.

"Dortmund hat seine turbulenten Wochen schon hinter sich und ist noch mitten drin. Also alles ist da machbar, alles ist möglich. Es ist auch möglich, dass Borussia Dortmund weiterkommt gegen das große Barca", so der ehemalige Cheftrainer des FC Bayern und von Hertha BSC.

Der BVB und die Blaugrana trafen bereits in der Ligaphase der Königsklasse aufeinander, damals setzte sich der FC Barcelona in Dortmund mit 3:2 durch. Im K.o.-Modus mit Hin- und Rückspiel hält es Klinsmann nun für möglich, dass die Borussia am Ende weiterkommen kann.

Klinsmann sicher: "Wird eine spannende Geschichte"

"Also die Chance ist schon da. Die Akzente werden sicherlich erstmal von Barcelona gesetzt und dann muss man drauf lauern. Und warum nicht? Also ich denke, man kann immer wieder Überraschungen schaffen und das wird eine spannende Geschichte", so der Ex-Bundestrainer über die Rollenverteilung.

Klinsmann sieht vor allem im Konterspiel gute Gelegenheiten für den BVB, da sich Barca im defensiven Umschalten schon häufiger als verwundbar gezeigt habe: "Barcelona möchte automatisch nach vorne spielen, die können ja gar nicht anders, da sind sie anfällig. Hansi Flick spielt auch gerne mit einer hohen Linie mit seiner Abwehrkette und da hat er sich auch schon ein paar Dinger eingefangen in der spanischen Liga, mit denen er nicht gerechnet hat."