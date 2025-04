Aufstieg in Gefahr? Ex-Köln-Coach wird deutlich

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Niebergall

Friedhelm Funkel äußerte sich zum Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga

Zweimal, von 2002 bis 2003 und in der Rückrunde 2021, arbeitete Friedhelm Funkel als Cheftrainer beim 1. FC Köln. Er beobachtet den Verein bis heute sehr intensiv und hat sich nun zu den Aufstiegschancen der Geißböcke geäußert.

In den letzten Wochen hat der 1. FC Köln einige Federn in der 2. Bundesliga gelassen, verlor gleich drei der vergangenen sieben Partien im Aufstiegsrennen im deutschen Fußball-Unterhaus.

Trotz dieser fehlenden Konstanz legte sich Trainer-Urgestein Friedhelm Funkel in der "Bild" fest, dass es am Saisonende für die Kölner reichen wird zur direkten Rückkehr in die Bundesliga.

"Ich bin fest davon überzeugt, dass der FC aufsteigt. Sie haben immer noch vier Punkte Vorsprung auf Platz drei, sind nur zwei Zähler hinter dem HSV und auch die Leistung zuletzt gegen Hertha war gut", so der 71-Jährige, der bei der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen Hertha BSC live im Stadion vor Ort war.

Laut der eigens aufgestellten Funkel-Rechnung müsse sein Ex-Klub noch zehn Punkte aus den verbleibenden sechs Begegnungen einfahren, um nach 34 Spieltagen mindestens Tabellenzweiter zu werden.

Funkel traut 1. FC Köln die Meisterschaft zu

"Mit 60 Punkten wird der FC aufsteigen", ist der Altmeister sicher und begründete das vor allem mit den großen Formschwankungen der übrigen Aufstiegskonkurrenten.

Der Kampf um die vorderen Plätze glich in der 2. Bundesliga in den letzten Monaten tatsächlich eher einem Schneckenrennen, zuletzt kassierten der SC Paderborn und der 1. FC Kaiserslautern als Fünfter und Vierter der Tabelle empfindliche Rückschläge.

In Bezug auf den 1. FC Köln glaubt Friedhelm Funkel derweil sogar an die Möglichkeit, dass sich der Klub noch als Meister der zweiten Liga in die Erstklassigkeit verabschiedet.

"Ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass der FC den HSV noch abfängt", so der Fußballlehrer, der selbst sechsmal in die Bundesliga aufgestiegen ist. Zurzeit trennen die Hamburger und die Kölner in der Tabelle zwei Punkte.