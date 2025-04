Harry Kane träumt von NFL-Engagement

IMAGO/Lucca Fundel

Harry Kane kann sich eine Karriere als NFL-Kicker vorstellen

Fußballstar Harry Kane vom FC Bayern München zählt zu den besten Stürmern der Welt. Doch auch nach seiner Karriere hat er noch ein großes sportliches Ziel - Kicker in der NFL.

Harry Kane (31) hat sich in einem Gespräch mit "GOAL" unter anderem über die Zeit nach seiner Karriere geäußert. Wie er schon in der Vergangenheit erklärt hatte, ist er besonders begeistert von der National Football League und träumt schon länger davon, eines Tages selbst auf dem Gridiron zu stehen und Field Goals als Kicker zu treten.

Kane betonte zwar: "Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich viele Jahre vor mir habe, bis ich mit dem Football aufhöre." Aber "wenn es so weit ist, ist das Kicken definitiv etwas, das ich erkunden möchte."

Kane geht diesen Traum jedoch durchaus realistisch an: "Ich weiß, dass es viel harte Arbeit sein wird. Ich erwarte nicht, einfach aufzulaufen und Field Goals zu schießen. Es wäre viel Übung nötig. Aber ja, es ist etwas, das ich sehr gerne machen würde. Die NFL verfolge ich seit etwa 10 Jahren, und ich liebe sie. Deshalb würde ich es sehr gerne versuchen."

Kane strebt höchstes Level an

Dieses Interesse an einer Kicker-Karriere ist jedoch für Kane nicht neu. Bereits im März 2024 hatte er gegenüber "Sports Illustrated" gesagt: "Wenn es auf das Ende meiner Karriere im Fußball zugeht, werde ich mir das vielleicht etwas genauer ansehen und anfangen, ein bisschen zu üben." Denn: es in zwei verschiedenen Sportarten - Fußball und American Football - auf das höchste Level zu schaffen, "wäre etwas ganz Besonderes" für Kane.

Dazu passt auch, was der Journalist und Autor Henry Winter - bekannt etwa durch "50 Years of Hurt" - im vergangenen Jahr zu "talkSPORT" gesagt hat. Er stellte die These auf: "Ich glaube, Harry Kane wird mit 35 Kicker in der NFL sein. Jetzt ist er 31. Er wird bei Bayern München noch eine gute Zeit haben und dort auch Titel gewinnen. Aber ich kann mir ernsthaft vorstellen, dass er das tun wird."

Dabei verwies Winter vor allem auf Kanes Freundschaft zu NFL-Legende Tom Brady, der ihm bei diesem Unterfangen helfen könnte: "Er mag Amerika und er liebt die Kicker in der NFL. Er hat darüber schon offen gesprochen und ich bin sicher, dass Tom Brady ihm ein paar Türen öffnen könnte."

Bis dahin dürfte aber noch Zeit vergehen. Kane steht noch bis Ende der Saison 2026/27 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag und führt derzeit die Torjägerliste in der Bundesliga mit 23 Treffern (7 Assists) klar an. Zudem könnte er mit der Meisterschaft seinen ersten Titel der Karriere überhaupt einfahren.