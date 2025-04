Entscheidung bezüglich Werner-Zukunft besiegelt?

IMAGO/Izzy Poles/News Images

Die Zeit von Timo Werner bei Tottenham Hotspur geht wohl zu Ende

Das Gastspiel von Timo Werner bei Tottenham Hotspur endet wohl am Saisonende. Der Profi von RB Leipzig steht vor einer ungewissen sportlichen Zukunft.

Wie Transfer-Journalist Fabrizio Romano beim Kurznachrichtendienst X berichtet, hat sich die Position von Tottenham Hotspur bezüglich Timo Werner nicht geändert: Demzufolge werden die Nordlondoner auf eine feste Verpflichtung des 29-Jährigen verzichten.

Werner spielt seit Januar 2024 als Leihgabe beim Premier-League-Klub. Der Angreifer kommt unter Coach Ange Postecoglou allerdings nur sporadisch zum Zug.

Der Rechtsfuß wurde im Winter sogar aus dem Kader für die K.o.-Runde in der Europa League gestrichen und wird im Viertelfinal-Hinspiel gegen Eintracht Frankfurt (Donnerstag, 20:15 Uhr live bei RTL und auf RTL+) daher auch nicht mitwirken.

Die Zeichen zwischen den Spurs und dem 57-fachen Nationalspieler stehen wohl klar auf Trennung.

Keine sportliche Perspektive für Werner bei RB Leipzig?

Werner besitzt bei seinem Stammklub RB Leipzig noch einen Vertrag bis 2026. Ob die Zusammenarbeit zwischen den Sachsen und dem Offensivakteur weitergeht, ist aber mehr als fraglich. Der "kicker" hatte zuletzt vermeldet, dass die Zeichen weiter klar auf Trennung stehen würden. Romano geht ebenfalls von einem Werner-Abschied aus.

"Sport Bild" berichtete im März, mehrere Bundesligisten würden die Situation des gelernten Angreifers beobachten. Voraussetzung für einen (Leih-)Deal soll demnach jedoch sein, dass RB Leipzig weiter einen Großteil seines Gehalts übernimmt.

Werner wurde zudem schon mit einem Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) in Verbindung gebracht. Leipzigs Schwesterklub New York Red Bulls war in diesem Zusammenhang Thema. Werner wird sich im Sommer voraussichtlich nach einer neuen Station umschauen müssen, um seinen Karriereknick zu überwinden.