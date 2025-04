Alles schon fix? Diese Statistik verspricht HSV-Aufstieg

IMAGO/Fotostand / Schäfer

Robert Glatzel will mit dem HSV endlich in die Bundesliga aufsteigen

Im verflixten siebten Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga soll es endlich klappen mit dem Aufstieg für den Hamburger SV. Und noch nie standen die Chancen für den HSV nach 28 Spieltagen besser, die Rückkehr in die Erstklassigkeit auch tatsächlich hinzukriegen. Laut einer eindrucksvollen Statistik ist das Aufstiegsrennen in der zweiten Liga sogar schon entschieden.

Wie die "Bild" vorrechnete, gibt es nämlich ein interessantes Zahlenspiel, welches die Rückkehr des Hamburger SV in die Bundesliga quasi verspricht: Seit dem Bestehen der Drei-Punkte-Regel, die zur Saison 1995/1996 eingeführt wurde, hat nämlich noch nie ein Zweitligist noch einen Aufstieg verspielt, wenn er am 28. Spieltag mindestens sechs Zähler Vorsprung auf den Relegations- beziehungsweise ersten Nicht-Aufstiegsplatz hatte.

Andersherum formuliert: Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass den Rothosen in dieser Spielzeit die langersehnte Rückkehr in das deutsche Fußball-Oberhaus gelingen wird, beträgt anhand dieses Datenlage 100 Prozent!

Ein großer Mutmacher für den HSV, der zuletzt beim 3:0-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg vollends überzeugte und sich die Tabellenführung vom 1. FC Köln zurückgeholt hatte.

HSV trifft am Freitag auf Braunschweig

Sechs Punkte beträgt der Vorsprung gegenwärtig auf den Dritten 1. FC Magdeburg, ebenso auf den Tabellenvierten 1. FC Kaiserslautern.

Die Hamburger wollen unbedingt einen der ersten beiden Tabellenplätze erreichen, um die Rückkehr in die Bundesliga ohne Umwege und endlich klarzumachen.

Seit dem bitteren Bundesliga-Abstieg im Jahr 2018 war der Hamburger SV in sechs Anläufen in der zweiten Liga zwar jedes Jahr unter die ersten vier Team gekommen, hat den Wiederaufstieg aber in jedem Jahr knapp verpasst. Nun soll es endlich klappen mit der Rückkehr in die Bundesliga, als nächstes bekommt es der HSV am Freitagabend mit Kellerkind Eintracht Braunschweig zu tun (ab 18:30 Uhr).