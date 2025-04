Diesen BVB-Stars droht gegen Barca eine Sperre

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Julian Ryerson, Maximilian Beier und Yan Couto (v.l.) müssen beim BVB aufpassen

Borussia Dortmund gastiert am Mittwochabend im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona. Gleich vier BVB-Stars droht im Duell gegen Barca eine Gelbsperre.

Kann Borussia Dortmund in der Champions League gegen den FC Barcelona überraschen? Der BVB reist als Außenseiter zum Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse (Mittwoch, 21 Uhr im sport.de-Liveticker).

Vier Dortmunder müssen gegen die offensivstarken Spanier gleich doppelt aufpassen. Denn: Ramy Bensebaini, Maximilian Beier, Julian Ryerson und Yan Couto wären im Fall einer Verwarnung für das Rückspiel (15. April) gesperrt.

Die Gelben Karten werden in der Champions League erst nach dem Viertelfinale gestrichen.

BVB gegen offensivstarken FC Barcelona

Der BVB kann sich gegen Barca auf geballte Offensiv-Power einstellen. Die Mannschaft von Hansi Flick hat in der heimischen La Liga in 30 Spielen bereits 83 Tore erzielt. In der Königsklasse sprangen in bislang zehn Partien stolze 32 Treffer heraus.

Ex-BVB-Star Steffen Freund traut den Schwarz-Gelben dennoch die Überraschung gegen den FC Barcelona zu.

Der Tabellenführer aus La Liga sei zwar "schon der Favorit", betonte der Europameister von 1996 im exklusiven Gespräch mit RTL/ntv und sport.de. Freund wagte trotzdem die Prognose: "Ich bin da bei meinem Expertenfreund Didi Hamann, ich glaube: Borussia Dortmund kommt weiter."

BVB will "Megachance" gegen FC Barcelona nutzen

BVB-Keeper Gregor Kobel sieht im Aufeinandertreffen mit Barca eine "Megachance" für die Dortmunder, um die bis dato verkorkste Saison doch noch ins Positive zu wenden.

Die Mannschaft könne im Hinspiel "sehr befreit aufspielen", sagte der Schweizer am Samstag nach dem 4:1-Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg. "Wir werden alles rausholen gegen einen sehr, sehr starken Gegner", versicherte Kobel vor dem ersten Aufeinandertreffen am Mittwoch.