FC Bayern drohen weitere Ausfälle von Top-Stars

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Leroy Sané (l.) und Leon Goretzka droht eine Gelbsperre in der Champions League

Das Verletzungspech, welches den FC Bayern ausgerechnet in der entscheidenden Phase der Saison ereilt hat, lässt sich nicht leugnen. So fehlen mit Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Hiroki Ito, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic, Kingsley Coman und jüngst auch noch Jamal Musiala zahlreiche Starspieler mit Verletzungen oder Krankheiten. Die Personallage der Münchner könnte sich schon bald aber noch einmal merklich verschärfen.

Konkret geht es um die Champions League, in der am Dienstagabend das Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand (ab 21:00 Uhr) angepfiffen wird. Dann werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Bayern-Stars Konrad Laimer, Leroy Sané, Serge Gnabry und Leon Goretzka auf dem Rasen stehen und für eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 16. April in Mailand fighten.

Alle vier Bayern-Stars starten allerdings vorbelastet in die Partie gegen die Nerazzurri: Sie alle haben im laufenden Königsklassen-Wettbewerb bereits zwei Gelbe Karten beziehungsweise schon deren vier (Goretzka) gesehen. Ihnen droht damit eine Gelbsperre, sollten sie auch im Hinspiel am Dienstagabend gegen Inter erneut verwarnt werden.

Weitere Ausfälle kann der FC Bayern vor dem Hintergrund der ohnehin schon ellenlangen Verletztenliste eigentlich überhaupt nicht gebrauchen.

Laimer sah in der Bundesliga schon siebenmal Gelb

Die Liste der Gelben Karten wird in der Champions League erst nach dem Viertelfinale gestrichen. Laimer, Sané, Gnabry und Goretzka müssen das Duell mit Inter also ohne Verwarnung überstehen, um nicht für die zweite Partie gesperrt zu werden.

Ob und in welchem Ausmaß die Gelbe-Karten-Thematik vor dem Spiel mit den FCB-Stars erörtert wurde, ist derweil nicht bekannt. Konrad Laimer ist auch in der Bundesliga das Raubein auf den Seiten des FC Bayern, hat dort bereits sieben Verwarnungen in 23 Saison-Einsätzen für den deutschen Rekordmeister gesehen.