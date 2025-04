Ex-Hertha-Star weckt offenbar großes Interesse

IMAGO/Manjit Narotra

Matheus Cunha überzeugt in der Premier League

Matheus Cunha schnürte einst seine Fußballschuhe in der Bundesliga für RB Leipzig und Hertha BSC. Inzwischen mischt der Brasilianer in Diensten der Wolverhampton Wanderers die Premier League auf. Gleich zwei englische Giganten sollen am Angreifer interessiert sein und könnten sich demnach ein Transfer-Tauziehen liefern.

Laut dem britischen Portal "talkSPORT" ist neben dem FC Arsenal auch Manchester United an Matheus Cunha interessiert.

Der 25-Jährige ist bei den Wolverhampton Wanderers zwar mit einem langfristigen Vertrag bis 2029 ausgestattet, soll aber eine Ausstiegsklausel für den anstehenden Sommer besitzen. Wie es in dem entsprechenden Medienbericht weiter heißt, könnte der Brasilianer für umgerechnet rund 73 Millionen Euro (62,5 Millionen Pfund) vorzeitig den Arbeitgeber wechseln.

Vergangenheit bei RB Leipzig sowie Hertha BSC

Cunha hat in der laufenden Premier-League-Saison in bislang 26 Einsätzen bereits 13 Tore für die Wolverhampton Wanderers erzielt. Einzig Mohamed Salah (FC Liverpool/ 27 Tore), Erling Haaland (Manchester City/ 21), Alexander Isak (Newcastle United/ 20), Chris Wood (Nottingham Forest/ 18), Bryan Mbeumo (FC Brentford/ 16) und Cole Palmer (FC Chelsea/ 14) waren in Englands höchster Spielklasse bis dato noch gefährlicher.

Wie "talkSPORT" erfahren haben will, soll Nottingham Forest zwar ebenfalls an Cunha interessiert sein, dieser soll aber einen Wechsel zu einem Klub aus den "Big Six" bevorzugen.

Der Angreifer hatte in der Vergangenheit auch schon in der Fußball-Bundesliga gespielt. So war Cunha zwischen Sommer 2018 und Januar 2020 für RB Leipzig aktiv, anschließend zog es ihn zu Hertha BSC.

Für die Berliner erzielte Cunha in insgesamt 40 Pflichtspieleinsätzen 13 Treffer. Im Sommer 2021 lotste ihn Atlético Madrid nach Spanien. Bei den Colchoneros wurde der Olympiasieger von 2021 aber nicht glücklich. Im Januar 2023 ging es zu den Wolverhampton Wanderers, ein Schritt, der sich auszahlte.