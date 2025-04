Schalke-Torwart: "Fans sind voreingenommen"

IMAGO/Ralf Brueck

Justin Heekeren hütet erneut das Tor des FC Schalke 04

Seit Jahren schon warten die Fans des FC Schalke 04 auf einen Torwart, der als unumstrittene Nummer eins zwischen den Pfosten steht. In Winter-Neuzugang Loris Karius schien man einen neuen Kandidaten gefunden zu haben - bis sich der Routinier verletzte. Ersatzmann Justin Heekeren durfte sich prompt wieder beweisen, hadert aber mit seiner Situation.

Justin Heekeren macht keinen Hehl daraus, dass ihm die fehlende Unterstützung der Fans des FC Schalke 04 zu schaffen macht. "Die Fans sind voreingenommen, ich merke das ja selbst", wird der 24-Jährige von "WAZ" nach dem knappen 2:1 gegen den SSV Ulm am vergangenen Wochenende zitiert.

In der Veltins-Arena war bisweilen ein nervöses Raunen durch die Menge gegangen, als es zu Torgelegenheiten der Ulmer kam. "Ich versuche, das nicht an mich ranzulassen und das herumzureißen, damit sie sagen: Der Heekeren hält uns im Spiel", so der Schlussmann.

Justin Heekeren hatte sich in der Hinrunde gegen Ron-Thorben Hoffmann durchgesetzt und lange den Stammplatz inne, ehe Loris Karius kam und die Herzen der Fans mit guten Leistungen wie gegen Preußen Münster (1:0) im Sturm eroberte.

Heekeren will beim FC Schalke 04 alle überzeugen

"Es ist immer doof, wenn man rausgenommen wird", so Heekeren, der zugleich betont: "Zwischen Loris und mir gibt es kein böses Blut, aber es ist nicht einfach, wenn das Stadion den anderen Torwart feiert."

Im Training habe er versucht, "nicht den Buhmann" zu geben "oder beleidigt zu sein. Das ist nicht meine Art. Ganz im Gegenteil, dann wäre das Team gegen mich. Der Fußball ist schnelllebig, wie man sieht. Weil ich mich so verhalten habe, habe ich die Rückendeckung der Mannschaft". Karius verletzte sich aber an der Wade und fällt für den Rest der Saison aus.

Das wiederum gibt Heekeren die Chance, alle im Klub, inklusive der Fans, von seinem Können zu überzeugen. "Ich habe noch sechs Spiele, hoffentlich bleibe ich verletzungsfrei. Dann schauen wir, was im Sommer passiert. Ich habe im vergangenen Sommer die Herausforderung angenommen, habe mich durchgesetzt."