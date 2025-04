BVB-Star spricht über Kampfsport-Leidenschaft

IMAGO/Kirchner-Media/Thomas Haesler

Salih Özcan (vorne rechts) ist in seiner Freizeit leidenschaftlicher Ringer

Abseits des Rasens betätigen sich die meisten Fußball-Profis gerne anderweitig und versuchen sich dabei immer wieder in neuen Sportarten. So auch bei Mittelfeldspieler Salih Özcan von Borussia Dortmund, der neben dem Fußball noch eine weitere große Leidenschaft hat.

Wie der türkische Nationalspieler nun in einem Gespräch auf dem YouTube-Channel des BVB verriet, ist er schon seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Ringer. Den traditionsreichen Kampf- und Kraftsport übt er bereits seit vielen Jahren als Hobby aus, wie Salih Özcan berichtete.

"Ich bin von der Familie aus Ringer. Das ist bei uns ein Familiensport. Auch wegen der Kultur ist das so ein bisschen gang und gäbe bei uns", so der 27-Jährige, der seit der Rückrunde wieder fest zum Profi-Kader des BVB gehört, nachdem er in der Hinrunde noch an den VfL Wolfsburg ausgeliehen war.

Über das Ringen meinte der gebürtige Kölner weiter: "Das mache ich sehr, sehr gerne, wenn ich frei habe. Das ist so ein Ausgleichssport für mich, tut mir persönlich sehr gut."

BVB-Stars spielen gerne Padel

Seit seiner Rückkehr nach Dortmund im Januar dieses Jahres hat Özcan in der laufenden Bundesliga-Rückrunde sieben Einsätze zu Buche stehen, davon zwei von Beginn an. Vertraglich ist er noch bis 2026 an die Schwarz-Gelben gebunden, bei denen er sich zuletzt nicht mehr als Stammspieler durchsetzen konnte.

Wie der Mittelfeldmann weiter ausführte, hat er in der jüngeren Vergangenheit noch ein weiteres sportliches Hobby für sich entdeckt: "Ansonsten spiele ich auch gerne Padel-Tennis", so Özcan, der damit innerhalb seines Teams bestens aufgehoben ist. Auch zahlreiche Dortmunder Mannschaftskollegen wie die Torhüter Gregor Kobel und Alexander Meyer gaben an, sehr gerne Padel zu spielen. Beim BVB habe es sogar schon ein Team-Event auf einem Padel-Platz gegeben, verriet Gregor Kobel.