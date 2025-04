FC Schalke 04 mit schlechten Karten bei Fortuna-Kapitän?

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

André Hoffmann ist Kapitän von Fortuna Düsseldorf

Am Montag sickerte durch, dass der FC Schalke 04 sich um eine Verpflichtung von André Hoffmann bemüht. Der Kapitän von Fortuna Düsseldorf ist an den Liga-Konkurrenten der Knappen nur noch bis Saisonende gebunden, wäre also ablösefrei zu haben. Die "heißeste Spur" im Poker um den Verteidiger führt aktuell aber wohl nicht nach Gelsenkirchen.

Bei Fortuna Düsseldorf läuft der Vertrag von André Hoffmann im Sommer aus. Der Innenverteidiger könnte die Rheinländer daher im Sommer ablösefrei verlassen. Laut der vereinsnahen "Rheinischen Post" ist es "zunehmend unwahrscheinlich", dass der 32-Jährige auch in der kommenden Saison das F95-Trikot tragen wird.

Laut "Sky" bieten sich dem Kapitän der Fortunen einige attraktive Wechsel-Optionen. Demnach steht der Abwehr-Routinier beim Liga-Konkurrenten FC Schalke 04 auf dem Zettel. Auch Klubs aus England und den USA sollen ihr Interesse am Abwehrchef des Zweitligisten aus der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens bereits hinterlegt haben.

FC Schalke 04: "Heiße Spur" bei Hoffmann enthüllt

Ein Wechsel nach Gelsenkirchen ist laut "Bild" aber offenbar nicht die erste Option des ehemaligen U21-Nationalspielers. Demnach führt die "heißeste" Zukunftsspur bei Hoffmann aktuell über den großen Teich. Chancenlos sind die Königsblauen, die laut "Sky" ein "großes Interesse" am Abwehrhünen haben, aber wohl nicht.

Gespräche zwischen der Spielerseite und dem Traditionsklub aus dem Ruhrpott sollen dem Boulevardblatt zufolge bereits stattgefunden haben. Dem Pay-TV-Sender zufolge soll der Profi von Fortuna Düsseldorf sich einen Wechsel zum FC Schalke 04 "sehr gut vorstellen können". Entschieden ist die Zukunft des Routiniers also noch nicht.

2017 hatte Düsseldorf den gebürtigen Essener von Hannover 96 an den Rhein geholt. Rund 250.000 Euro wechselten den Besitzer. Seitdem absolvierte Hoffmann 186 Pflichtspiele für die Fortuna.