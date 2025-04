Ter Stegen erklärt: Das macht Flick so wertvoll für Barca

IMAGO/Javier Borrego

Hansi Flick (l.) ist seit letztem Sommer der Cheftrainer von Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona

Aufgrund seiner schweren Knieverletzung hat Marc-André ter Stegen seit September 2024 kein Pflichtspiel mehr für den FC Barcelona bestritten, fehlt seinem Team damit schon seit mehr als einem halben Jahr. Der Barca-Kapitän sprach nun über die spezielle Zusammenarbeit mit seinem alten Bundestrainer und neuen Vereinstrainer bei den Katalanen: Hansi Flick.

Vor dem Champions-League-Duellen mit Borussia Dortmund am 9. und 15. April sprach Marc-André ter Stegen in einem "Bild"-Podcast ausführlich über denen neuen Cheftrainer beim FC Barcelona, der das Team in der spanischen Meisterschaft wieder ganz nach oben an die Tabellenspitze geführt hat.

"Die Art und Weise, wie Hansi führt und wie viel Wertschätzung er auch seinem Staff schenkt, ist etwas, das sehr geschätzt wird und das er dann von den Leuten auch wieder zurückbekommt", meinte der 33-Jährige, der sich nach seinem Patellasehnenriss im Aufbautraining befindet.

Weiter führte er über die besonderen Qualitäten von Hansi Flick aus: "Er kann sich sehr gut in Menschen hineinversetzen und fühlen, was einen bewegt. Er findet oft die richtigen Worte, sagt in einigen Momenten auch sehr deutlich, was ihn stört, aber er findet immer eine gute Balance – auch mit den jungen Spielern – und schafft es so, alle in ein Boot zu holen. Man sieht im Moment auch, dass es einfach sehr stimmig ist."

Welchen Spieler ter Stegen gerne bei Barca hätte

In der spanischen La Liga führt Barca die Tabelle mit vier Zählern Vorsprung auf Titelverteidiger Real Madrid an, die Meisterschaft ist für den deutschen Cheftrainer somit zum Greifen nah. Auch in der Champions League werden der Blaugrana gute Titelchancen zugesprochen.

Auf die Frage, welche deutschen Spieler er gerne zu sich ins Team nach Barcelona holen würde, musste ter Stegen derweil auch nicht allzu lange überlegen: "Jamala Musiala ist natürlich top. Flo Wirtz ist auch Wahnsinn. Ich würde aber auch gern 'Fülle' (Niclas Füllkrug, Anm. d. Red.) hier haben, weil er einfach ein geiler Typ in der Kabine und ein Killer vor dem Tor ist. Fülle ist ein lustiger Kerl, wir hatten coole Teamabende."