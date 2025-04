VfB-Talent weckt Begehrlichkeiten

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Efe Korkut könnte den VfB Stuttgart verlassen

Efe Korkut gilt als eines der größten Talente beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Der Sohn von Ex-Trainer Tayfun Korkut weckt nun offenbar Interesse in Spanien.

Wie die "Bild" berichtet, streckt Athletic Bilbao die Fühler nach Efe Korkut aus. Demnach ist der spanische Klub heiß auf eine Verpflichtung des 18 Jahre alten Talents vom VfB Stuttgart. Ob der La-Liga-Klub tatsächlich Ernst macht, werde sich aber noch zeigen.

Bilbaos Vereinspolitik sieht vor, nur Spieler einzusetzen, die in den baskischen Provinzen geboren oder in der Jugend eines Fußballklubs aus dieser Region ausgebildet wurden.

Da Korkut in Donostia-San Sebastián geboren wurde, wo sein Vater Tayfun Korkut damals als Spieler bei Real Sociedad unter Vertrag stand, passt das VfB-Juwel ins Beuteschema von Bilbao.

Efe Korkut war 2022 aus der Jugendabteilung des 1. FC Nürnberg in die des VfB Stuttgart gewechselt. Im Sommer 2024 hat der türkische U19-Nationalspieler seinen Vertrag bei den Schwaben vorzeitig bis 2026 verlängert.

Bereits in der Saison 2023/2024 war Korkut fester Bestandteil der U19 des VfB Stuttgart. In 26 Spielen erzielte der Mittelfeldspieler fünf Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

In der aktuellen Spielzeit kommt Korkut in der U19-Nachwuchsliga auf drei Tore und fünf Assists in 16 Spielen. In der Youth League stehen neun Partien (zwei Treffer, eine Vorlage) zu Buche.

VfB-Trainer Hoeneß lobt Korkut

Bei der zweiten Mannschaft in der 3. Liga durfte Korkut bereits zwei Mal ran. Auch bei den Profis durfte der Youngster bereits mittrainieren. "Efe macht es gut, hat zuletzt Schritte nach vorn gemacht", lobte Trainer Sebastian Hoeneß gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Bereits im Dezember hatte das Portal "todofichajes.com" über das Interesse von Athletic Bilbao an Korkut berichtet. Damals hieß es, dass die Schwaben offen für einen Verkauf sind. Bei einem lukrativen Angebot sei der Vizemeister gesprächsbereit.