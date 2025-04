Flick warnt Barca vor dem BVB

IMAGO/Javier Borrego

Hansi Flick freut sich auf die Duelle gegen den BVB

In den vergangenen beiden Bundesligaspielen zeigte sich der BVB gegen Freiburg und Mainz endlich wieder von seiner besseren Seite. Das ist auch Hansi Flick nicht entgangen, der sich vor dem Champions-League-Duell des FC Barcelona gegen die Schwarz-Gelben maximal respektvoll über die Dortmunder äußerte.

Auf dem Papier geht der FC Barcelona als haushoher Favorit in die beiden Champions-League-Viertelfinalspiele gegen den BVB. Auf dem Rasen könnte das Kräfteverhältnis aber nicht so deutlich verteilt sein, fürchtet Barca-Coach Hansi Flick.

"Es wird schwer, denn Dortmund hat eine stabile Mannschaft, die zuletzt gut gespielt hat", blickte Flick am Dienstag auf der Pressekonferenz auf das erste Aufeinandertreffen am Mittwoch voraus. Ein Erfolg im Camp Nou wäre in den Augen des Coaches zwar schon "wichtig", aber schon im Pokal-Halbfinale gegen Atlético (1:0) "haben wir gesehen, dass wir auch auswärts gewinnen können".

Die jüngsten Siege in der Liga gegen Mainz und Freiburg haben dem BVB laut Flick neues Selbstbewusstsein gegeben. "Sie spielen so, wie es geplant ist. Und sie schießen Tore. Sie sind ein sehr schnelles Team mit guten Stürmern", lobte er die Dortmunder.

Flick: BVB ist ohne Schlotterbeck nicht schwächer

Die Favoritenrolle nimmt Flick für das Duell gegen die Schwarz-Gelben nicht an. "Ich habe immer gesagt, dass Träumen erlaubt ist, aber das ist eine Sache für die Fans. Spieler und Trainer müssen realistisch bleiben. Wir sind hier, weil wir hart gearbeitet haben. Wir haben in diesem Jahr kein einziges Spiel verloren und dabei wollen wir es belassen. Aber wir müssen realistisch sein", mahnte Flick.

Dass der BVB aufgrund seiner aktuellen Ausfälle schwächer sein wird, glaubt der deutsche Übungsleiter nicht. "Nein. Abgesehen davon will ich immer gegen das bestmögliche Team spielen. Ich wünsche [Nico] Schlotterbeck eine schnelle Genesung. Es tut mir leid, dass er nicht spielen kann und ich hoffe, dass er sich so schnell wie möglich erholt."

Einen klitzekleinen Vorteil erhofft sich Flick gegen die Schwarz-Gelben aber doch, schließlich kennt er Niko Kovac aus gemeinsamen Zeiten sehr gut. "Ich weiß einige Sachen über ihn und das könnte uns helfen", sagte der Barca-Coach.