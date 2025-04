Wie will der BVB in Barcelona bestehen, Herr Kovac?

IMAGO/RHR-FOTO

Niko Kovac gastiert mit dem BVB in Barcelona

Nach den jüngsten Erfolgserlebnissen in der Bundesliga wartet am Mittwoch ein echtes Highlight auf Borussia Dortmund. Im Viertelfinalhinspiel der Champions League trifft der BVB auf den FC Barcelona. Vorab stellt sich Trainer Niko Kovac in Spanien den Fragen der Presse.

sport.de begleitet die Medienrunde heute ab 19 Uhr im umfangreichen Live-Blog.

+++ Wie stehen die Chancen für den BVB? +++

Pünktlich zur heißen Phase der Saison hat Borussia Dortmund die eigene Form wiedergefunden: Gegen die formstarken Teams aus Mainz und Freiburg fuhr man zuletzt zwei deutliche Siege in der Bundesliga ein. Viele Spieler scheinen aktuell von Woche zu Woche mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Doch reicht das zarte Form-Pflänzchen, um einen europäischen Giganten wie den FC Barcelona zu ärgern? Und wie will Kovac die Partie taktisch angehen?

+++ Schlotterbeck-Schock beim BVB +++

Die gute Stimmung in Dortmund wurde zum Wochenstart von einer Hiobsbotschaft überschattet: Nico Schlotterbeck wird dem BVB nach seinem Meniskusriss im linken Knie im Saisonendspurt fehlen. Sportdirektor Sebastian Kehl verriet am Dienstag vor dem Abflug nach Barcelona, dass der Leistungsträger sogar noch deutlich länger fehlen wird. Rund ein halbes Jahr dürfte der Nationalspieler wohl ausfallen.

Für Niko Kovac stellt sich nun die Frage, wie er seinen wohl besten Abwehrspieler ersetzen will. Schon in Freiburg hatte Schlotterbeck wegen einer Gelbsperre gefehlt. Stellvertreter Ramy Bensebaini musste dort aber selbst verletzt ausgewechselt werden. Auch Niklas Süle war zuletzt angeschlagen.

+++ Wiedersehen mit Hansi Flick +++

Auf Niko Kovac wartet am Mittwoch ein Spiel mit einer besonderen Vorgeschichte. Auf der Gegenseite steht mit Hansi Flick ausgerechnet der Trainer, der ihn damals beim FC Bayern beerbt hat. Aus den Trümmern der Kovac-Bayern formte Flick in Rekordzeit den unerreichten Sextuple-Sieger. Wie sieht die Gefühlslage bei Kovac vor dem Wiedersehen aus?