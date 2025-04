Hoffenheim-Star nach Notbremse gesperrt

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Leo Östigard flog nach der Notbremse gegen Openda vom Platz

Bundesligist TSG Hoffenheim muss in den nächsten beiden Spielen auf Innenverteidiger Leo Östigard verzichten.

Der Norweger wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes nach seiner Notbremse gegen den Leipziger Lois Openda für zwei Spiele gesperrt.

In Leipzig hatte Östigard schon in der 28. Minute die Rote Karte gesehen. In Unterzahl unterlag die TSG 1:3. Mit der Sperre fehlt der 25-Jährige am Samstag gegen den FSV Mainz 05 und eine Woche später beim SC Freiburg.