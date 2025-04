Bankplatz! Nächste Bayern-Watschn für Thomas Müller

IMAGO/Henning Rohlfs

Beim FC Bayern kaum noch gebraucht: Thomas Müller

Es ist der nächste Tiefschlag für Thomas Müller: Wenige Tage nach Bekanntwerden seines ungewollten Abschieds vom FC Bayern wurde der Routinier von Trainer Vincent Kompany im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter Mailand nicht für die Startelf nominiert.

Auch nach dem Ausfall von Jamal Musiala setzt Vincent Kompany beim FC Bayern nicht auf Thomas Müller. Die Hoffnungen des 35 Jahre alten Offensivspielers auf einen Startelfeinsatz in der heimischen Allianz Arena gegen Inter Mailand haben sich nicht erfüllt.

Für den verletzten Musiala (Muskelbündelriss) beginnt in der Offensive überraschend der zuletzt formschwache Raphaël Guerreiro. Für Vereinslegende Müller ein weiterer Schlag ins Kontor, gerade vor den eigenen Fans.

"Mein Fokus liegt nur auf dem, was wir heute machen müssen, um zu gewinnen. Rapha hat auf dieser Position bereits gespielt und zwei Tore erzielt (bei der 2:3-Niederlage gegen den VfL Bochum; d.Red.). Er kennt diese Position sehr gut. Er gibt uns auch defensiv etwas. Es gibt nur einen Grund für diese Entscheidung: Immer machen, was man denkt, was besser ist für das Spiel", begründete Kompany seine Personalwahl bei "Prime Video".

Der deutsche Rekordmeister hatte mit der sportlichen Leitung um Coach Kompany entschieden, dem Dauerbrenner im Sommer nach 17 Profi-Jahren keinen weiteren Vertrag zu geben.

Beim FC Bayern setzt Kompany schon länger nicht mehr auf Müller, der sportlich nicht mehr die Effizienz früherer Jahre besitzt, aber auf der zentralen Offensivposition von Musiala trotzdem als erste Ersatz-Option galt.

Als sich Musiala beim jüngsten 3:1 in Augsburg seine Muskelverletzung zuzog, hatte der Belgier noch Müller als erste Alternative eingewechselt.

Müller peilt Finale dahoam 2.0 mit dem FC Bayern an

Pikant: In der Pressekonferenz vor dem Inter-Spiel bezeichnete Kompany den zweimaligen Triple-Gewinner Müller noch als "eine Legende" des FC Bayern.

Das große Ziel des Weltmeisters von 2014 ist es, auf seiner Abschiedstour mit dem FC Bayern noch das Heimfinale am 31. Mai zu erreichen. Müller war schon 2012 dabei, als die Münchner das Finale dahoam im eigenen Stadion gegen den FC Chelsea dramatisch im Elfmeterschießen verloren.