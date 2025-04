Kehl-Aus beim BVB? Kovac-Zukunft? Das sagt Lars Ricken

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Boss Lars Ricken macht klare Personalansagen

Bei Borussia Dortmund ist Sportdirektor Sebastian Kehl angezählt, auch Trainer Niko Kovac gilt trotz eines Aufwärtstrends in den letzten Wochen als Wackelkandidat. BVB-Boss Lars Ricken äußert sich in deutlichen Worten zu beiden Personalien.

Borussia Dortmund wolle sowohl mit Kehl als auch mit Kovac über den Sommer hinaus weiterarbeiten, betonte Ricken im Interview mit der "Funke-Mediengruppe". "Das ist weiter das klare Ziel", stellte der Sport-Geschäftsführer des BVB klar.

Kehls Vertrag war erst im Januar bis 2027 verlängert worden. Unter anderem seine wenig überzeugende Trefferquote bei den Transfers sorgt aber für Kritik rund um den BVB.

Ricken stellt sich trotzdem hinter den 45-Jährigen. "Als wir Sebastians Vertrag verlängert haben, war mir wichtig, dass wir das Maximale aus der Saison herausholen und gemeinsam in die Zukunft gehen. Das habe ich damals deutlich zum Ausdruck gebracht. Und an diesem Ziel hat sich nichts geändert", sagte der Champions-League-Held von 1997.

Gegenwind gibt es weiter auch für Kovac, der Anfang Februar nach der Trennung von Nuri Sahin das Traineramt beim BVB übernahm und trotz seines bis 2026 datierten Vertrags für den Sommer schon wieder zur Disposition stehen soll.

Kovac-Vertrag "auch ein Signal" an die BVB-Stars

Ricken jedoch betonte, der BVB habe sich bewusst entschieden, Kovac mit einem Vertrag über die laufende Saison hinaus auszustatten. "Es war auch wichtig als Signal an die Spieler. Dass sie Niko in den Kopf, in die Herzen, in die Beine bekommen müssen."

Unter der Leitung des früheren Cheftrainers des FC Bayern sieht der 48-Jährige einen klaren Aufwärtstrend beim BVB.

"Wir haben unter Nikos Leitung die beste Defensiv-Zweikampfquote der Liga. Wir gehen die intensiven Läufe mit. Wir erspielen uns mehr Torchancen, lassen deutlich weniger zu und haben unsere Gegentore reduziert."

BVB will "eine Leistungskultur schaffen"

Zuletzt sprangen auch überzeugende Siege gegen Mainz 05 (3:1) sowie beim SC Freiburg (4:1) heraus. "Wir wollen und müssen eine Leistungskultur schaffen. Intensität, Aggressivität, Tempo, Siegermentalität! Für all das steht Niko Kovac", lobte Ricken.

Um die Top 4 der Bundesliga wieder anzugreifen müsse "jeder Spieler und jeder Mitarbeiter exzellente Leistungen bringen – wirklich ausnahmslos jeder", forderte der Sport-Boss des BVB. "Es darf einfach nicht sein, dass Vereine wie Freiburg oder Mainz mit deutlich geringeren Etats vor uns stehen."