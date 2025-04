Umdenken bei Müller? Bayern-Boss wird deutlich

IMAGO/Revierfoto

Thomas Müller bestimmte zuletzt die Schlagzeilen beim FC Bayern

Die Causa Thomas Müller bestimmte in den Tagen und Stunden rund um den Champions-League-Kracher gegen Inter Mailand (1:2) die Schlagzeilen rund um den FC Bayern. Nach der bitteren Heimniederlage gegen die Nerazzurri äußerte sich auch Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen noch einmal zu der dominierenden Personaldebatte.

Auf "Sky"-Nachfrage, ob es doch noch einmal zu einem Umdenken in der Angelegenheit, sprich einer Vertragsverlängerung mit Thomas Müller beim FC Bayern, kommen könnte, antwortete Dreesen deutlich: "Wir haben eine Entscheidung getroffen. [...] Jetzt schauen wir nach vorne und wollen in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam erfolgreich sein. Thomas und der FC Bayern werden immer miteinander verbunden sein."

Am vergangenen Wochenende wurde die Entscheidung publik, dass Thomas Müller nach 25 Jahren Vereinszugehörigkeit keinen neuen Vertrag mehr beim deutschen Rekordmeister erhalten wird.

Im ersten Pflichtspiel seit dieser vieldiskutierten Müller-Entscheidung saß der 35-Jährige zunächst nur auf der Ersatzbank im Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen Inter.

Dreesen betont: "Ging nicht um das Finanzielle"

In der 74. Minute wurde er dann eingewechselt und traf in der 85. Minute zum umjubelten Ausgleich für seine Farben. Nur drei Minuten später zerstörte Inters Davie Frattesi mit seinem 2:1 aber alle Hoffnungen auf eine Müller-Party in der Allianz Arena.

Zu der Vereinsentscheidung, Müller nach der laufenden Saison ziehen zu lassen und nicht weiter als Spieler unter Vertrag zu halten, fügte Vorstandsboss Dreesen hinzu: "Es ging nicht um das (finanzielle, Anm. d. Red.) Paket. Es war eine sportliche Entscheidung. Es war keine Frage des Geldes."

Thomas Müller hat in 497 Bundesliga-Spielen stolze 150 Tore für den FC Bayern erzielt. In der Champions League lief er 162 Mal im Bayern-Trikot auf und traf dabei 57 Mal.