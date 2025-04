So viele Millionen winken dem VfB beim Pokalsieg

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der VfB feiert den Finaleinzug

Der VfB Stuttgart hat am 24. Mai die Chance auf den ersten großen Titel seit 18 Jahren. Auch finanziell würde der Klub stark profitieren.

Der Traum vom Titel lebt. Der VfB Stuttgart spielt Ende Mai gegen Arminia Bielefeld um den DFB-Pokal.

Für die Schwaben wäre es der erste Titel seit der Überraschungsmeisterschaft 2007.

"Der Einzug ins Pokalfinale ist für uns nicht nur sportlich, sondern auch finanziell von enormer Bedeutung", zitiert die "Sport Bild" den VfB-Geschäftsführer Alexander Wehrle.

Allein an Pokalprämien würde der Bundesligist sechs Millionen Euro verdienen. Durch Zusatzzahlungen von Sponsoren und die damit verbundene Qualifikation für die Gruppenhase der Europa League kämen nochmal mindestens 14 Millionen Euro hinzu, rechnet die "Sport Bild" vor. Insgesamt würde dem VfB Stuttgart ein Pokalsieg also mindestens 20 Millionen Euro in die Kassen spülen. Ein warmer Geldregen.

VfB Stuttgart: Löw sieht Parallelen zum letzten Pokalsieg

Die Vorfreude aufs Endspiel ist schon riesig. "Ich bin mir sicher: Unsere Fans werden die Hauptstadt einnehmen", sagte Wehrle. Gemeinsam wolle man Geschichte schreiben.

Ex-Trainer Joachim Löw habe ihm schon vor dem Halbfinale gesagt, dass er eine "Duplizitiät der Ereignisse erkenne", erzählte Wehrle. Beim letzten Pokalsieg 1997 unter Löw traf der VfB mit Energie Cottbus ebenfalls auf einen Drittligisten - so wie nun mit Arminia Bielefeld.

"Wir wollen die Worte unseres ehemaligen Bundestrainers wahr werden lassen!", ergänzte Wehrle.

Vielleicht greift dann Trainer Sebastian Hoeneß in Berlin wieder zu einem Motivationstrick. Vor dem Halbfinale gegen RB Leipzig (3:1) hatte der Coach in der Kabine eine Nachbildung des DFB-Pokals aufgestellt. Die VfB-Profis sollten den Pokal schon mal anfassen und anheben dürfen, lautete laut dem Bericht der Hoeneß-Plan.

Die Aktion trug offenbar Früchte. Mit dem starken 3:1-Sieg gegen Leipzig machte der Vizemeister den Finaleinzug klar.