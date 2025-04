Reitz spricht über Gladbach-Zukunft, WM-Traum und Europa

IMAGO/Mario Hommes/DeFodi Images

Rocco Reitz denkt nicht an einen Abschied von Gladbach

Im einem Interview spricht Rocco Reitz über seine Zukunft bei Borussia Mönchengladbach, seinen Traum von der WM 2026 und das Ziel Europa.

Vertraglich ist Rocco Reitz noch bis 2028 an Borussia Mönchengladbach gebunden.

Anfang des Jahres gab es Berichte, nach denen die Verantwortlichen der Fohlen allerdings schon im kommenden Sommer über einen Verkauf des Leistungsträgers nachdenken. Es sei denkbar, dass die finanziell nicht auf Rosen gebetteten Rheinländer auf frische Einnahmen angewiesen sind, hieß es.

Doch mit einem Gladbach-Abschied beschäftigt sich Reitz aktuell überhaupt nicht.

"Ich bin seit über 15 Jahren im Verein, fühle mich extrem wohl, kenne jeden Menschen hier. Ich wüsste keinen Grund, warum ich andere Pläne haben sollte", stellte er gegenüber der "Sport Bild" klar.

In dem Interview sprach Reitz auch über seinen Traum von der Weltmeisterschaft 2026. "Jeder, der für sein Land spielen möchte, denkt an die WM, das ist doch klar", gab der U21-Nationalspieler zu. Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann hat der 22-Jährige aktuell aber nicht.

"Ich werde jetzt keine Parolen raushauen, dass ich die Nationalmannschaft attackieren will. Ich möchte fit bleiben, im Verein und bei der U21 konstant Leistung bringen, dann wird der Weg vielleicht früher oder später zur A-Nationalmannschaft führen", betonte Reitz und ergänzte: "Aber das ist ein langer, steiniger Weg. Im Fokus steht die U21-EM im Sommer, da können wir sicher etwas reißen."

Gladbach-Star Reitz träumt von Europa

Auch auf eine mögliche Qualifikation für das internationale Geschäft mit Gladbach blickte Reitz optimistisch: "Man darf nicht zu klein träumen, ich will ganz hoch hinaus! Aber ich sage genauso deutlich: Wir lassen uns definitiv nicht von der Euphorie treiben. Nur wenn wir Woche für Woche so weitermachen, wird es am Ende ganz automatisch gut aussehen."

Gladbach liegt derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Der Rückstand zum Champions-League-Rang beträgt zwei Zähler.