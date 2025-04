So kam es zur Leistungsexplosion von Dompé beim HSV

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Jean-Luc Dompé ist unter Merlin Polzin völlig aufgeblüht

Der Hamburger SV befindet sich auf dem besten Wege, im verflixten siebten Jahr endlich die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga klarzumachen. Der Tabellenführer der zweiten Liga spielt derzeit den konstantesten und besten Fußball im Unterhaus, was auch an der Leistungsexplosion von Jean-Luc Dompé liegt.

18 direkte Torbeteiligungen hat der Flügelstürmer des HSV mittlerweile zu Buche stehen, den Großteil davon seit der Amtsübernahme von Merlin Polzin im vergangenen Herbst.

Unter dem neuen HSV-Cheftrainer ist Jean-Luc Dompé auf dem Platz förmlich explodiert. Überragend ist bei dem Franzosen neben der Abschlussstärke vor allem das Tempospiel auf der linken Außenbahn sowie eine herausragende Spielübersicht, dank der er mittlerweile nach Marvin Wanitzek vom Karlsruher SC der beste Vorlagengeber der gesamten 2. Bundesliga ist.

Dem 29-Jährigen wurden in der Vergangenheit häufiger Mängel in der Einstellung und Disziplin vorgeworfen, davon ist aktuell nichts mehr zu spüren. "Er hat in der Persönlichkeitsentwicklung einen Schritt nach vorn gemacht. Aus einem Stammspieler wurde ein Führungsspieler", wurde er von HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz in der "Sport Bild" geadelt.

Dompé hat noch keinen neuen Vertrag beim HSV

Sein Cheftrainer Merlin Polzin verwies außerdem darauf, dass ein größeres vorheriges Problem ebenfalls aus dem Weg geräumt wurde: "Die sprachliche Barriere gibt es nicht mehr, seitdem Loïc Favé (als Co-Trainer, Anm. d. Red.) dabei ist. Das ist mit ein wesentlicher Grund für die gute Zusammenarbeit."

Letztlich sei es aber der deutlich engagierteren Arbeitsauffassung Dompés zu verdanken, dass er in der laufenden Saison derart wichtig für den Hamburger SV geworden ist.

"Er macht mit unserem Athletik-Trainer nach den Einheiten Extra-Läufe, um auf seine Meter zu kommen und weiter an seiner Fitness zu arbeiten. [...] Er will damit auch zeigen, dass er noch mehr für das Team machen will. Aus Dankbarkeit. Denn die Mannschaft nimmt ihn grundsätzlich so, wie er ist, damit er seine Stärken ausspielen kann", wurde Polzin dazu in der "Sport Bild" zitiert.

Einen neuen Vertrag über den Sommer hinaus hat die HSV-Stammkraft übrigens noch nicht unterschrieben. Eine Einigung wird aber schon zeitnah erwartet.