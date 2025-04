Kane glaubt an Comeback gegen Inter

IMAGO/Davide Elias

Bayern-Stürmerstar Harry Kane vergab die dicke Chance zur 1:0-Führung

Welche Wendung das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand wohl genommen hätte, wenn Harry Kane die Riesenchance zum 1:0 genutzt hätte? Diese Frage trieb auch den Stürmerstar der Münchner nach seinem Fehlschuss um.

Chancen wie in der 26. Minute des Viertelfinal-Hinspiels zwischen dem FC Bayern München und Inter Mailand in der Champions League (Endstand 1:2) verwandelt Harry Kane eigentlich mit verbundenen Augen.

Nach toller Vorarbeit von Michael Olise hätte Münchens Stürmerstar den Ball aus gut acht Metern nur noch mit seinem starken rechten Fuß im Tor unterbringen müssen. Doch der Schlenzer des auf links völlig freistehenden Engländers kam einem Tick zu ungenau - und prallte schließlich vom rechten Außenpfosten ins Toraus.

Nach der bis dahin größten Chance im Spiel - Inter Mailand ging in Minute 38 durch Lautaro Martinez mit 1:0 in Führung - konnte auch Kane nicht glauben, welche große Möglichkeit er da liegen gelassen hatte.

FC Bayern: Harry Kane ordnet kuriosen Fehlschuss ein

"Das passiert mir wirklich nicht sehr oft. Aber das ist das Leben eines Stürmers. Manchmal passiert es eben doch", gab sich der Engländer nach Spielschluss in den Katakomben der Allianz Arena ratlos.

Von seinem Fehlschuss will sich Kane allerdings nicht unterkriegen lassen. "Es ist Teil des Fußballs, du musst mit Höhen und Tiefen leben", meinte der 31-jährige Weltklassestürmer, der dem Ganzen auch einen positiven Aspekt abgewinnen könnte: "Das Gute ist, ich habe Chancen gehabt."

"Direkt nach dem Spiel" bleibe "ein schlechtes Gefühl", räumte Kane zwar auch ein. Aber der FC Bayern habe die Partie kontrolliert. Inter sei "ein starkes Team mit einigen gefährlichen Spielern. Aber wir waren dominant in der zweiten Hälfte. Wir kommen mit dem Tor von Thomas (Müller, Anm. d. Red.) zurück und kassieren dann das bittere Gegentor."

Für das Rückspiel in San Siro am kommenden Mittwoch (21:00 Uhr) gelobt Kane Besserung: "Wir wissen genau, was wir jetzt zu tun haben. Wir müssen nach Mailand fahren und dort gewinnen. Wir müssen dran glauben, dass wir es drehen können."