Eintracht-Duelle wegweisend für Mathys Tel?

IMAGO/Pedro Porru / SPP

Mathys Tel ist vom FC Bayern an Tottenham Hotspur ausgeliehen

Auch bei Tottenham Hotspur hat Mathys Tel einen schweren Stand. Die Viertelfinal-Duelle in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt könnten für die Leihgabe des FC Bayern wegweisend werden.

Bei Tottenham Hotspur macht Mathys Tel da weiter, wo er beim FC Bayern aufgehört hat.

Für die Münchner absolvierte der Stürmer vor seine Leihe im Januar 14 Pflichtspiele, nur vier davon von Beginn an. Ein Tor oder eine Vorlage gelangen ihm dabei nicht.

Auch bei den Spurs muss sich Tel meist mit der Jokerrolle zufrieden geben. Neun Einsätze stehen bislang zu Buche, das Startelfvertrauen von Trainer Ange Postecoglou erhielt er zumindest sechs Mal.

Wirklich überzeugen konnte Tel im Tottenham-Dress aber noch nicht. Doch die Formkurve des 19-Jährigen zeigte zuletzt nach oben.

Im Februar hatte Tel bei der 1:2-Niederlage im FA-Cup gegen Aston Villa seinen ersten Treffer für sein neues Team erzielt. Beim jüngsten 3:1-Sieg gegen den FC Southampton in der Premier League ließ er sein zweites Tor per Elfer folgen.

Dennoch gab es anschließend Kritik an dem Stürmer. Dem Strafstoß war eine Uneinigkeit zwischen den möglichen Schützen vorausgegangen.

Abwehrspieler Pedro Porro hatte sich den Ball des zweifachen Torschützen Brennan Johnson genommen und ihn Kapitän Cristian Romero in die Hand gedrückt. Der Argentinier wiederum gab den Ball an Tel weiter, der sicher verwandelte.

Eine Entscheidung, mit der nicht alle Spurs-Anhänger zufrieden waren. Viele hätten Johnson den Dreierpack gegönnt. Als "egoistisch" und "beschämend" wurde Tels Aktion in den sozialen Medien beschimpft.

Dass Romero ausgerechnet Tel, der erst kurz vorher eingewechselt wurde, die Verantwortung gab, passt du den Plänen, die der Premier-League-Klub angeblich mit dem U21-Nationalspieler Frankreichs hat.

Zieht Tottenham die Kaufoption für Tel?

Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano sind die Nordlondoner bislang von den Qualitäten der Leihgabe überzeugt. "Was Mathys Tel betrifft, so sind sie sehr zufrieden mit dem Jungen, mit seiner Einstellung, mit dem Potenzial, das sie in ihm sehen, und deshalb haben sie wochenlang darum gekämpft, ihn im Januar zu verpflichten", sagte er bei "givemesport.com".

Daher sei wahrscheinlich, dass der Offensivspieler auch über die Leihe hinaus für Tottenham spielt.

Die Spurs besitzen eine Kaufoption für den kommenden Sommer. Medienberichten zufolge soll diese bei 50 bis 60 Millionen Euro liegen.

Trainer Ange Postecoglou machte bereits deutlich, dass er langfristig mit Tel plant. "Ich habe ihn eigentlich nicht nur für sechs Monate hierher geholt. Ich finde ihn sehr, sehr spannend", sagte er: "Ich wäre sehr überrascht, wenn es einen Verein gäbe, der nicht an jemandem wie ihm interessiert wäre. Er wird eine wichtige Rolle in unserem Saisonendspurt und darüber hinaus spielen."

Doch auch beim FC Bayern schaut man weiter ganz genau hin. "Natürlich schauen wir auch auf Mathys Tel", sagte Sportdirektor Christoph Freund unlängst bei "Spox". Verantwortliche der Münchner verfolgen den Youngster "intensiv, schauen jedes Spiel von ihm. Ihm gefällt es bei Tottenham sehr gut. Es tut ihm gut, dass er viel auf dem Platz steht", betonte der Österreicher.

Sollte Tottenham Tel aber tatsächlich kaufen wollen, hätte der FC Bayern kein Mitspracherecht. Sollte er im Sommer an die Säbener Straße zurückkehren, wo sein Vertrag noch bis 2029 datiert ist, ist außerdem unklar, ob es überhaupt eine gemeinsame Zukunft gibt.

Schließlich sind die Münchner auf Verkäufe angewiesen, um sich Neuzugänge leisten zu können. Zudem ist der deutsche Rekordmeister in der Offensive gut besetzt und Tel würde womöglich wieder nur ins zweite Glied rücken.

Nutzt Tel das Schaufenster Europa League?

Um sich ins große Schaufenster zu stellen und Eigenwerbung zu betreiben, bietet sich Tel am Donnerstag im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Eintracht Frankfurt (ab 20:15 Uhr LIVE im TV bei RTL und auf RTL+ sowie im Ticker bei sport.de) die beste Gelegenheit.

Auch wenn Tel nur wenige Spielminuten bekommen sollte, kann er die große Bühne nutzen, um sowohl die Tottenham- als auch die Bayern-Bosse auf sich aufmerksam zu machen - oder aber die von Eintracht Frankfurt.

In der Vergangenheit hat die SGE bereits die Fühler nach Tel ausgestreckt. "Mathys war in mehreren Transferperioden Thema, weil ich ihn kenne und eine Verbindung besteht", bestätigte Trainer Dino Toppmöller zuletzt bei "Sky".

Tel und Toppmöller hatten zwischen 2022 und 2023 einige Monate beim FC Bayern zusammengearbeitet, als Letzterer Assistent von Julian Nagelsmann war.

Im Vorfeld der direkten Begegnung unterstrich Toppmöller noch einmal seine enorme Wertschätzung für den talentierten Angreifer: "Mathys ist ein toller Spieler, ein guter Junge, ein guter Mensch, der mit Sicherheit einen tollen Weg gehen wird."

Ob Eintracht Frankfurt im Sommer eine Option für Mathys Tel werden könnte, bleibt abzuwarten.