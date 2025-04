Insider überzeugt: Glasner flirtet mit Leipzig-Job

IMAGO/Mark Enfield

Landet Ex-Eintracht-Coach Oliver Glasner bei RB Leipzig

Die Gerüchteküche rund um RB Leipzig brodelt. Der Bundesligist braucht im Sommer einen neuen Trainer. Zahlreiche Namen wurden in den letzten Tagen mit den Sachsen in Verbindung gebracht. Auch der von Ex-Eintracht-Coach Oliver Glasner, der sich eine Rückkehr nach Deutschland laut Aussagen eines Insiders sicherlich überlegen wird.

Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner könnte ab Sommer 2025 den Trainer-Posten bei RB Leipzig übernehmen. Das zumindest glaubt der frühere ManUnited-Chefscout Mick Brown, der überzeugt davon ist, dass der 50-jährige Österreicher den Hörer bei einem Anruf aus Leipzig abheben würde.

"Jeder Trainer, der den Job bei RB Leipzig angeboten bekommt, wäre interessiert", sagte Brown im Gespräch mit dem englischen Portal "Football Insider". Vor allem Glasners Bundesliga-Vergangenheit bei Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg mache eine Rückkehr ins deutsche Oberhaus "reizvoll".

"Er kennt das Land, er kennt die Liga und er würde die Möglichkeit bekommen, um Trophäen und die Qualifikation für den Europapokal zu kämpfen", nannte Brown einige Vorzüge, die eine Glasner-Rückkehr in die Bundesliga mit sich bringen würde.

RB Leipzig hat andere Möglichkeiten als Crystal Palace

Was in den Augen des früheren Scouts noch hinzukommt: Bei RB Leipzig könnte der Trainer mit anderen Spielern zusammenarbeiten als bei Crystal Palace. "Er hätte mehr Geld zur Verfügung und wäre in der Lage, andere Spieler zu locken", sieht Brown in Leipzig auch in diesem Bereich die attraktivere Alternative.

Darüber hinaus herrsche in der Bundesliga auch ein "anderer Druck", wie es Brown ausdrückte. Am Ende werde alles darauf ankommen, welches Potenzial Glasner in seinem aktuellen Klub noch sehe.

"Sie stehen im FA-Cup-Halbfinale und bisher war seine Zeit ein Erfolg. Er hat einen brillanten Job gemacht, aber ist das auch nachhaltig? Das ist die Entscheidung, die er treffen muss, aber die Chance, Leipzig zu trainieren, wird ihn reizen", ist der Ex-Scout überzeugt.