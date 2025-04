Tür für BVB-Comeback von Hummels offen

IMAGO/Stephan Schuetze/RHR-FOTO

Kehrt Mats Hummels zum BVB zurück?

Nach der Saison 2023/2024 schloss Mats Hummels nach mehr als 500 Pflichtspielen das Kapitel Borussia Dortmund, im kommenden Sommer beendet er seine Karriere. Danach könnte der Weg des Weltmeister von 2014 aber zurück zum BVB führen.

"Mats hat totale Identifikation mit Borussia Dortmund bewiesen und gezeigt, dass du nicht zwangsläufig in Dortmund geboren sein musst, um ein authentischer Borusse zu sein", lobte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken den 36-Jährigen in einem Interview mit der "Funke-Mediengruppe".

Eines Tages könnten Mats Hummels und Marco Reus, der den BVB ebenfalls 2024 vorerst in Richtung MLS verließ, demnach nach Dortmund zurückkehren. "Mats, und auch Marco, werden immer Teil der BVB-Familie bleiben und sind auch nach der Karriere jederzeit herzlich willkommen", sagte Ricken.

Angerufen habe er bei Hummels aber bislang nicht, um ihn für ein Amt beim BVB zu begeistern, offenbarte der 48-Jährige.

Ricken betonte, der BVB habe die Abschiede von Reus und Hummels "harmonisch gelöst". Mit Hummels habe der Verein "sehr eng nach innen und außen kommuniziert, als es um sein Karriereende ging", schilderte der Sport-Boss der Schwarz-Gelben.

BVB würdigt Hummels: "Einer der größten Spieler unserer Vereinsgeschichte"

Hummels hatte seine Karriere beim italienischen Erstligisten AS Rom fortgesetzt, dort aber nur einen Einjahresvertrag erhalten. In der vergangenen Woche kündigte er das Ende seiner Laufbahn an.

"Ich kämpfe gerade mit den Emotionen. Jetzt kommt der Moment um den kein Fußballer herumkommt. Nach über 18 Jahren mit so vielen Dingen, die mir der Fußball gegeben hat, beende ich im Sommer meine Karriere", sagte der 78-malige Nationalspieler in einem Video, das er in den sozialen Netzwerken teilte.

"Das Ende. Was für eine Reise", schrieb Hummels zu dem Abschiedsvideo und bedankte sich auf Deutsch, Italienisch und Englisch.

"Einer der größten Spieler unserer Vereinsgeschichte hört im Sommer auf. Wir verneigen uns vor einer einzigartigen Karriere", reagierte der BVB bei "X" auf Hummels' Ankündigung. "Danke für Deinen Einsatz, Deine Leidenschaft und Deine unvergesslichen Erfolge im schwarzgelben Trikot. Mats Hummels – für immer Borusse!"