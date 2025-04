Medien: Darum will Gittens den BVB verlassen

IMAGO/Maximilian Koch

Jamie Gittens will den BVB angeblich verlassen

Auch wenn er nach einer herausragenden Hinrunde in ein Leistungstief fiel, dessen Ende sich erst am 28. Bundesliga-Spieltag gegen den SC Freiburg (3:1) andeutete, ranken sich weiterhin Gerüchte um die Zukunft von Jamie Gittens von Borussia Dortmund. Vor allem in der englischen Premier League soll der 20-jährige BVB-Offensivspieler reichlich Bewunderer haben.

Dass sich die Zeit von Jamie Gittens in Reihen von Borussia Dortmund ihrem Ende nähern könnte, untermauerte unlängst ein Bericht des TV-Senders "Sky", der erfahren haben will, dass der britische Youngster den BVB-Bossen inzwischen mitgeteilt habe, dass er den Klub gerne nach der laufenden Saison verlassen würde. Eine Rückkehr auf die Insel sei das wahrscheinlichste Ziel, hieß es. Gittens reize es, in der Premier League aufzulaufen.

Glaubt man "TBR Football" sind die Chancen auf Erfüllung dieses Vorhabens durchaus realistisch.

Dem Portal zufolge zeigt allen voran der FC Chelsea großes Interesse an Gittens. Die Blues stünden demnach im Poker um den Youngster im "Mittelpunkt" des Geschehens. Man sei in London "sehr interessiert" daran, die offensiven Flügel mit dem BVB-Senkrechtstarter zu verstärken.

Darum will Gittens den BVB angeblich verlassen

Auf der Insel soll Chelsea mit seinem Interesse allerdings keinesfalls alleine dastehen. Auch der FC Arsenal soll ein Auge auf Gittens geworfen haben, Manchester City und der FC Liverpool sollen obendrein darum gebeten haben, über Entwicklungen rund um die Personalie in Kenntnis gesetzt zu werden.

Damit aber nicht genug: "TBR Football" will auch erfahren haben, warum Gittens das Ruhrgebiet verlassen will.

Demnach haben die wechselhaften sportlichen Vorstellungen des BVB "Zweifel" beim Youngster geweckt. Von einem Engagement auf der Insel soll sich Gittens zudem eine bessere Chance auf eine Berufung in die englische Fußball-Nationalmannschaft erhoffen.