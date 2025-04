Star des FSV Mainz 05 spricht schon übers Karriereende

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Jae-sung Lee schwimmt derzeit mit dem 1. FSV Mainz 05 auf der Erfolgswelle. Bereits jetzt steht allerdings fest, dass der 32 Jahre alte Südkoreaner seine Karriere nicht bei den Rheinhessen beenden wird.

Stattdessen möchte Lee eines Tages zu seinem ersten Profiverein Jeonbuk Hyundai Motors zurückkehren. "Mein Ziel ist es, so lange wie möglich in Europa zu spielen. Aber eines steht für mich auch fest: Ich werde meine Karriere bei Jeonbuk beenden", sagte er gegenüber "Bild".

Mit Mainz 05 belegt Lee in der Bundesliga derzeit einen sensationellen vierten Tabellenplatz. Dazu beigetragen hat der 96-malige Nationalspieler Südkoreas mit 12 Torbeteiligungen (sechs Treffer, sechs Vorlagen). Die Platzierung möchte Lee am liebsten nicht mehr hergeben. "Jeder Fußballer träumt davon, irgendwann im europäischen Geschäft zu spielen", sagte er.

Erst Europapokal mit Mainz, dann die dritte WM-Teilnahme seiner Karriere? Auch mit der südkoreanischen Nationalmannschaft hat Lee große Ziele.

"Ich will unbedingt dabei sein", erklärte er mit Blick auf die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko. "Egal, wie oft man schon dabei war, man will es immer wieder erleben. Es ist eine große Ehre, sein eigenes Land zu vertreten, und ich wäre stolz, dies noch einmal tun zu dürfen."

Mainz-Star Lee: Zusammenarbeit mit Klinsmann "eine große Ehre"

Nicht mehr betreut wird Südkorea bei der Endrunde im kommenden Jahr von Jürgen Klinsmann. Der frühere Bundestrainer hatte im Februar 2024 nach nicht einmal einem Jahr im Amt seinen Hut nehmen müssen.

"Es war eine große Ehre, unter ihm gespielt zu haben, und es war beeindruckend, wie er versucht hat, die neue Kultur kennenzulernen. Ich habe sehr viel von ihm gelernt", blickte Lee auf die Zusammenarbeit mit Klinsmann zurück.

Der 60-Jährige habe gehen müssen, "weil er die Asienmeisterschaft nicht gewonnen und dafür die Verantwortung übernommen hat", schilderte Lee.