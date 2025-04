Warum RB-Juwel Ouedraogo jetzt Spanisch lernt

IMAGO/motivio

Assan Ouedraogo will bei RB Leipzig wieder voll angreifen

Seit November hat Assan Ouedraogo kein Pflichtspiel mehr für RB Leipzig bestritten, erlitt im Herbst bereits seine zweite schwere Verletzung in der laufenden Saison. Nun steht der 10-Millionen-Euro-Sommertransfer vom FC Schalke 04 endlich vor seiner Rückkehr bei den Roten Bullen und hat sich dafür viel vorgenommen.

Nach über vier Monaten Zwangspause hofft das Top-Talent von RB Leipzig darauf, in der heißen Phase seiner ersten Bundesliga-Saison doch noch den Durchbruch bei den Roten Bullen zu schaffen.

"Ich habe vor allem Erwartungen an mich selbst. Das ist mein Antrieb, den ich spüre. Ich will den Leuten zeigen, dass ich es kann", meinte Assan Ouedraogo im "Bild"-Interview.

Von seinem direkten Umfeld sowie vom Verein und Mitspielern verspüre er nach seiner Knieverletzung im Sommer und der Oberschenkelverletzung im Herbst 2024 derweil keinen Druck, diesen mache er sich ausschließlich selbst, wie der U17-Weltmeister betonte.

Die lange Zeit der Rekonvaleszenz habe Ouedraogo genutzt, um sich als Profi-Sportler weiterzuentwickeln und seinen Alltag zu optimieren. Er erklärte dazu: "Da geht es zum Beispiel um Kleinigkeiten bei der Ernährung, aber auch größere Dinge wie die Schlafgewohnheit. Mein Schlaf war qualitativ noch nie richtig gut. Daher lasse ich jetzt das Handy eine Stunde vor dem Zu-Bett-gehen weg, um besser zur Ruhe zu kommen und regenerieren."

Ouedraogo spielte bislang erst fünfmal für RB Leipzig

Außerdem habe er aus freien Stücken damit begonnen, sich eine Fremdsprache anzueignen, um seinen eigenen Horizont zu erweitern und sich einen bereits länger gehegten Wunsch zu erfüllen: "Ich habe angefangen, Spanisch zu lernen, das war immer ein Ziel von mir", so der Leipziger Mittelfeldspieler, der im letzten Jahr auch immer wieder mit einem möglichen Auslandswechsel in Verbindung gebracht wurde.

Ob das Spanisch-Lernen mit einem möglichen Zukunftstraum von einem Wechsel in die spanische La Liga zusammenhängen könnte, ließ Ouedraogo unbeantwortet. Primär will er sich nun bei RB Leipzig durchsetzen. Für die Sachsen hat er bis dato erst fünf Pflichtspiele in der Bundesliga und in der Champions League bestritten, allesamt als Einwechselspieler.